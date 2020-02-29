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The Sun: Кепа готов покинуть «Челси»

29 февраля 2020, 09:31
3

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага всерьез рассматривает вариант с уходом из лондонского клуба.

По информации The Sun, испанец недоволен решением главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда убрать его из состава.

Кепа опасается, что текущее положение на «Стэмфорд Бридж» не позволит ему попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020.

  • «Челси» купил 25-летнего голкипера в августе 2018 года за 80 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Кепа провел 31 матч, в которых пропустил 43 гола.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Кепа
Комментарии (3)
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Hala Madrid
1582965170
Так идти особ некуда, в топах есть свои хорошие вратари. ПСЖ? Много денег, ноль титулов ЛЧ.
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серега кашин
1582966346
а кепа оказался средненьким вратарем и допускающим много ошибок
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Maxi_7
1582970186
В том то и дело, что Кепа не в том положении чтобы выпендриваться и качать права... покупали его за 80, сейчас за него и 50 никто не даст, учитывая, что в топ клубах везде есть отличные вратари, а условные Валенсии, Лацио, Ромы никто больше 30-35 милионов за него платить не будет, соответственно Челси проще держать его на банке столько, сколько потребуется, потому как убытки будут, что так, что так, но в случае его непродажи будет хотябы шанс, что молодой спустится с небес обратно и начнет думать головой и впахивать...
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