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    The Sun: Кепа готов покинуть «Челси»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага всерьез рассматривает вариант с уходом из лондонского клуба.

    По информации The Sun, испанец недоволен решением главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда убрать его из состава.

    Кепа опасается, что текущее положение на «Стэмфорд Бридж» не позволит ему попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020.

    • «Челси» купил 25-летнего голкипера в августе 2018 года за 80 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Кепа провел 31 матч, в которых пропустил 43 гола.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

    Источник: The Sun

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