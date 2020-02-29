The Sun: Кепа готов покинуть «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага всерьез рассматривает вариант с уходом из лондонского клуба.

По информации The Sun, испанец недоволен решением главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда убрать его из состава.

Кепа опасается, что текущее положение на «Стэмфорд Бридж» не позволит ему попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020.