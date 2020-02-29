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  • Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

29 февраля 2020, 01:55
2

Вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер, который отправлял собственного скаута Саймона Уэллса для изучения игры потенциального новичка.

За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов. Конкуренцию манкунианцам составят «ПСЖ» и «Ювентус».

  • В текущем сезоне Кьеза провел за «Фиорентину» 25 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Фиорентина Кьеза Федерико Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1582931816
Блин, так не охота чекать на каком он фланге играет, если на фланге Мартияля, то нафиг не нужен, если на другом, то очень нужен.
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Oldtrafford83
1582962227
Было бв круто,сын очень хорош!
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