Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

Блин, так не охота чекать на каком он фланге играет, если на фланге Мартияля, то нафиг не нужен, если на другом, то очень нужен.
Вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер, который отправлял собственного скаута Саймона Уэллса для изучения игры потенциального новичка.
За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов. Конкуренцию манкунианцам составят «ПСЖ» и «Ювентус».
- В текущем сезоне Кьеза провел за «Фиорентину» 25 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.