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    Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

    Вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер, который отправлял собственного скаута Саймона Уэллса для изучения игры потенциального новичка.

    За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов. Конкуренцию манкунианцам составят «ПСЖ» и «Ювентус».

    • В текущем сезоне Кьеза провел за «Фиорентину» 25 матчей, забил семь голов и сделал пять ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +688

      LOKOfanatik19 24 минуты назад

      Блин, так не охота чекать на каком он фланге играет, если на фланге Мартияля, то нафиг не нужен, если на другом, то очень нужен.

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