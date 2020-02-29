Кьеза может перейти из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

Вингер «Фиорентины» Федерико Кьеза стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, в подписании итальянца лично заинтересован главный тренер английской команды Уле-Гуннар Сульшер, который отправлял собственного скаута Саймона Уэллса для изучения игры потенциального новичка.

За 22-летнего футболиста «МЮ» придется заплатить 60 миллионов фунтов. Конкуренцию манкунианцам составят «ПСЖ» и «Ювентус».