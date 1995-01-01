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    Тошич: «ЦСКА – самая родная команда. «Партизан» – на втором месте»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поговорил о месте клуба в своей жизни. Серб считает москвичей родной командой, несмотря на то что до них играл за «Манчестер Юнайтед».

    «Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с врачом команды, тренером по физподготовке Паулино Гранеро и с физиотерапевтом Антонио Тапией. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, но сейчас на это просто нет времени.

    Самая родная команда — ЦСКА? Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором», – сказал Тошич.

    • Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
    • ЦСКА в РПЛ сейчас идет четвертым.

    Источник: «Чемпионат»

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