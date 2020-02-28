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  • Тошич: «ЦСКА – самая родная команда. «Партизан» – на втором месте»

Тошич: «ЦСКА – самая родная команда. «Партизан» – на втором месте»

28 февраля 2020, 22:58
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поговорил о месте клуба в своей жизни. Серб считает москвичей родной командой, несмотря на то что до них играл за «Манчестер Юнайтед».

«Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с врачом команды, тренером по физподготовке Паулино Гранеро и с физиотерапевтом Антонио Тапией. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, но сейчас на это просто нет времени.

Самая родная команда — ЦСКА? Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором», – сказал Тошич.

  • Зоран выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • В составе московского клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
  • ЦСКА в РПЛ сейчас идет четвертым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1582922277
Да мы тебя тоже помним, Зоран! Удачи тебе, приезжай в гости.
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