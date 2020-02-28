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    Mundo Deportivo: «Атлетико» намерен заменить Лемара на Виллиана

    Полузащитник «Челси» Виллиан летом может стать игроком «Атлетико».

    Бразилец все еще не заключил новый контракт с лондонским клубом.

    Действующее соглашение с англичанами истекает этим летом.

    Футболист выступает за «Челси» с 2013 года.

    По информации источника, «Атлетико» связался с представителями футболиста, чтобы продемонстрировать свой интерес к бразильцу.

    В мадридском клубе видят в Виллиане замену полузащитнику Тома Лемару.

    • В текущем сезоне Виллиан принял участие в 34 матчах за «Челси».
    • Бразилец забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

    Источник: Mundo Deportivo

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