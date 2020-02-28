Mundo Deportivo: «Атлетико» намерен заменить Лемара на Виллиана

Полузащитник «Челси» Виллиан летом может стать игроком «Атлетико».

Бразилец все еще не заключил новый контракт с лондонским клубом.

Действующее соглашение с англичанами истекает этим летом.

Футболист выступает за «Челси» с 2013 года.

По информации источника, «Атлетико» связался с представителями футболиста, чтобы продемонстрировать свой интерес к бразильцу.

В мадридском клубе видят в Виллиане замену полузащитнику Тома Лемару.