Mundo Deportivo: «Атлетико» намерен заменить Лемара на Виллиана

Полузащитник «Челси» Виллиан летом может стать игроком «Атлетико».
Бразилец все еще не заключил новый контракт с лондонским клубом.
Действующее соглашение с англичанами истекает этим летом.
Футболист выступает за «Челси» с 2013 года.
По информации источника, «Атлетико» связался с представителями футболиста, чтобы продемонстрировать свой интерес к бразильцу.
В мадридском клубе видят в Виллиане замену полузащитнику Тома Лемару.
- В текущем сезоне Виллиан принял участие в 34 матчах за «Челси».
- Бразилец забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
Источник: Mundo Deportivo