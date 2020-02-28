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Mundo Deportivo: «Атлетико» намерен заменить Лемара на Виллиана

28 февраля 2020, 11:49

Полузащитник «Челси» Виллиан летом может стать игроком «Атлетико».

Бразилец все еще не заключил новый контракт с лондонским клубом.

Действующее соглашение с англичанами истекает этим летом.

Футболист выступает за «Челси» с 2013 года.

По информации источника, «Атлетико» связался с представителями футболиста, чтобы продемонстрировать свой интерес к бразильцу.

В мадридском клубе видят в Виллиане замену полузащитнику Тома Лемару.

  • В текущем сезоне Виллиан принял участие в 34 матчах за «Челси».
  • Бразилец забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Челси Атлетико Виллиан Лемар Тома
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