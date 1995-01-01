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    Брайтвайт: «Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он выдающийся»

    Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт оценил значимость для футбола своего партнера Лионеля Месси. По мнению датчанина, аргентинец мог бы быть богом.

    «Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он контролирует матчи. Выдающийся игрок», – сказал Брайтвайт в интервью клубной пресс-службе.

    • Датчанин пополнил каталонцев на прошлой неделе, перейдя из «Леганеса».
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
    • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +340

      elessar arnor 17 минут назад

      главные пи з до Лиз ы играют в Барселоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      PFC CSKA MOSCOW 21 минуту назад

      У них там в контрактах прописывают обязательную опцию подлизывать во всех интервью этому местному аргентинскому царьку?

      2
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