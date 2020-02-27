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  • Брайтвайт: «Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он выдающийся»

Брайтвайт: «Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он выдающийся»

27 февраля 2020, 21:17
9

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт оценил значимость для футбола своего партнера Лионеля Месси. По мнению датчанина, аргентинец мог бы быть богом.

«Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он контролирует матчи. Выдающийся игрок», – сказал Брайтвайт в интервью клубной пресс-службе.

  • Датчанин пополнил каталонцев на прошлой неделе, перейдя из «Леганеса».
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
  • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Дания. Суперлига Барселона Месси Лионель Брейтуэйт Мартин
Комментарии (9)
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PFC CSKA MOSCOW
1582828328
У них там в контрактах прописывают обязательную опцию подлизывать во всех интервью этому местному аргентинскому царьку?
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калач
1582834077
не зря у него больше всех ЗМ в истории футбола
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Юрэс
1582834460
Боги такие ЗАРПЛАТЫ не ТРЕБУЮТ
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BlackMurder
1582858367
Ну да, че только пришел уже прогнулся, тебе месси скажет х в разетку вставить ты и вставишь, такое чувство что месси решает в клубе и сборной, как президент Каталонии, отсосите ему ещё
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Oldtrafford83
1582868243
Думаю Месси уже очень давно не покупал туалетную бумагу))
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tulala1977
1582870010
вот поэтому Месси и Криш самые великие - все и везде прогибаются под них
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Proker
1582878768
Он до сих пор под Месси,как лизнул так и не отходит
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neveldomha
1582879076
Не сотвори себе кумира.
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