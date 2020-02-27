Брайтвайт: «Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он выдающийся»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт оценил значимость для футбола своего партнера Лионеля Месси. По мнению датчанина, аргентинец мог бы быть богом.

«Если бы футбол был религией, богом был бы Месси. Он контролирует матчи. Выдающийся игрок», – сказал Брайтвайт в интервью клубной пресс-службе.