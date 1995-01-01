Левандовски, Де Брюйне, Мертенс – в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА объявила символическую сборную недели Лиги чемпионов.

В команде оказалось пять игроков «Баварии»: Роберт Левандовски, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба и Мануэль Нойер. «Лион» представлен тремя футболистами: Лука Тусар, Фернандо Марсал, Лео Дюбуа. Также в сборную попали Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Иско («Реал») и Дрис Мертенс («Наполи»).