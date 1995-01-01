Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Тарасова сегодня прооперируют в Риме

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сегодня перенесет операцию.

    Операция пройдет в римской клинике Villa Stuart, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    • Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
    • У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3934

      Добрый Бобер 37 минут назад

      Ждём ответный пост от азиата, над которым он прикалывался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1729

      Борат 1 час назад

      глядишь и коронавируса там хватанёт !
      гы-гы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12887

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      заткнись !а то и аркалык свой не увидишь!в небо в клеточку смотреть будешь!!ваще то ты еще петушок несмышленный!кто ж тебя посадит ?ты же ведро помойное!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1729

      Борат > sssrspartak 1 час назад

      ты почему такой злой, хряк ?
      сидишь в засаленой майке в бабкиной хрущёвке и слюной брызжешь на монитор ламповый. приезжай ко мне в аркалык, я тебя тут работой обеспечу, будешь улицы подметать, дам тебе свои джинсы старые - будешь модным бабаем. кормить тебя исправно буду брюквой да желудями, кастрирую тебя, чтоб ты пожирнее был. может подобреешь ! гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru