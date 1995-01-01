Тарасова сегодня прооперируют в Риме

Ждём ответный пост от азиата, над которым он прикалывался.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сегодня перенесет операцию.
Операция пройдет в римской клинике Villa Stuart, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу клуба.
- Тарасов получил травму спустя три дня после заключения контракта с «Рубином».
- У игрока диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
- В этом сезоне Тарасов не сыграет, так как срок восстановления после операции составит три месяца.