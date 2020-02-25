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  • Клопп: «Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут»

Клопп: «Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут»

25 февраля 2020, 06:40

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Вест Хэмом» (3:2) рассказал о том, как его команде удается сохранять беспроигрышную серию в рамках АПЛ.

«Финал Лиги чемпионов очень помог нам понять, что мы способны побеждать. Хоть я и считаю, что это был худший финал, в котором я участвовал, но мы выиграли! Мы многому научились в тот сезон, но надо продолжать работать.

Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут или хотя бы повторят. У нас получилось это, и я не могу поверить, что это случилось, честно говоря. Как бы сезон не закончился – это наше общее усилие с футболистами и фанатами. Я не могу быть более благодарным за поддержку, которую мы получаем.

Чемпионство? Рано говорить о нем. Посмотрите, как играет «Манчестер Сити». Это та команда, которая может выиграть все свои оставшиеся матчи. Мы не должны расслабляться. Мы должны быть готовы, следующая – домашняя игра с «Уотфордом», – заявил Клопп.

  • «Ливерпуль» победил в 18 матче подряд в рамках АПЛ и повторил рекорд «Манчестер Сити», который победил в 18 матчах кряду в период с августа по декабрь 2017 года.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге с учетом прошлого сезона достигла уже 44 матчей.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
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