Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Клопп: «Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Вест Хэмом» (3:2) рассказал о том, как его команде удается сохранять беспроигрышную серию в рамках АПЛ.

    «Финал Лиги чемпионов очень помог нам понять, что мы способны побеждать. Хоть я и считаю, что это был худший финал, в котором я участвовал, но мы выиграли! Мы многому научились в тот сезон, но надо продолжать работать.

    Рекорд «Манчестер Сити»? Был уверен, что его никогда не превзойдут или хотя бы повторят. У нас получилось это, и я не могу поверить, что это случилось, честно говоря. Как бы сезон не закончился – это наше общее усилие с футболистами и фанатами. Я не могу быть более благодарным за поддержку, которую мы получаем.

    Чемпионство? Рано говорить о нем. Посмотрите, как играет «Манчестер Сити». Это та команда, которая может выиграть все свои оставшиеся матчи. Мы не должны расслабляться. Мы должны быть готовы, следующая – домашняя игра с «Уотфордом», – заявил Клопп.

    • «Ливерпуль» победил в 18 матче подряд в рамках АПЛ и повторил рекорд «Манчестер Сити», который победил в 18 матчах кряду в период с августа по декабрь 2017 года.
    • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Премьер-лиге с учетом прошлого сезона достигла уже 44 матчей.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru