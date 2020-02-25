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  • Салах догнал Суареса по голам за «Ливерпуль» в АПЛ. Они делят четвертое место в истории клуба

Салах догнал Суареса по голам за «Ливерпуль» в АПЛ. Они делят четвертое место в истории клуба

25 февраля 2020, 00:37
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Этот гол стал для египтянина 69-м в составе мерсисайдской команды в Премьер-лиге.

По этому показателю Салах догнал Луиса Суареса. Теперь они делят четвертое место в истории клуба.

В топ-3 входят Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).

  • Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.
  • Во всех турнирах форвард провел 139 матчей, забил 89 голов и сделал 37 ассистов.

Источник: Gracenote Live
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Суарес Луис Салах Мохамед
Комментарии (1)
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серега кашин
1582614892
может он и побить в дальнейшем рекорд фаулера
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