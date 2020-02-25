Салах догнал Суареса по голам за «Ливерпуль» в АПЛ. Они делят четвертое место в истории клуба

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
Этот гол стал для египтянина 69-м в составе мерсисайдской команды в Премьер-лиге.
По этому показателю Салах догнал Луиса Суареса. Теперь они делят четвертое место в истории клуба.
В топ-3 входят Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).
- Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.
- Во всех турнирах форвард провел 139 матчей, забил 89 голов и сделал 37 ассистов.
Источник: Gracenote Live