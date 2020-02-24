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    Американский актер Клуни может купить «Малагу»

    Новым владельцем «Малаги» может стать американский актeр, обладатель «Оскара» Джордж Клуни.

    По информации A Bola, бизнес-группа из США, которая связана с Клуни, обозначила интерес к покупке испанского клуба.

    Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

    • Сейчас «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль Тани.
    • Из-за финансовых проблем в клубе введено внешнее управление.
    • Андалусийцы занимают 14-е место в турнирной таблице Сегунды по итогам 29 туров.

    Источник: A Bola

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    24.02.2020 23:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +676

      LOKOfanatik19 38 минут назад

      Не в обиду Оушену, но все сначала прочитали Куни ))))) ахахах

      0
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      ...
      Рейтинг: +3305

      Yurok161 > LOKOfanatik19 22 минуты назад

      Зачем ты за всех говоришь?Нормальные люди прочитали так как написано.

      1
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      ...
      Рейтинг: +676

      LOKOfanatik19 > Yurok161 20 минут назад

      Друг, я знак вопроса пропустил, щас исправлю... Оу, уже нельзя

      1
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