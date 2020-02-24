Американский актер Клуни может купить «Малагу»

Новым владельцем «Малаги» может стать американский актeр, обладатель «Оскара» Джордж Клуни.

По информации A Bola, бизнес-группа из США, которая связана с Клуни, обозначила интерес к покупке испанского клуба.

Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.