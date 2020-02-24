Американский актер Клуни может купить «Малагу»

Не в обиду Оушену, но все сначала прочитали Куни ))))) ахахах
Новым владельцем «Малаги» может стать американский актeр, обладатель «Оскара» Джордж Клуни.
По информации A Bola, бизнес-группа из США, которая связана с Клуни, обозначила интерес к покупке испанского клуба.
Сумма возможной сделки оценивается в 100 миллионов евро.
- Сейчас «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль Тани.
- Из-за финансовых проблем в клубе введено внешнее управление.
- Андалусийцы занимают 14-е место в турнирной таблице Сегунды по итогам 29 туров.