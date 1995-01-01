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    «Оле-оле-оле, Месси!». «Барселону» в Неаполе встретила толпа болельщиков

    «Барселона» прибыла в Неаполь на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

    Возле отеля автобус каталонцев встречали местные жители, которые скандировали «Оле-оле-оле, Месси!», сообщает журналист CalcioNapoli24 Мануэль Гуардасоле.

    • Наполи примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.

    Источник: твиттер Мануэля Гуардасоле

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2149

      SarJr 29 минут назад

      Барселону в Неаполе встретила толпа болельщиков.... И заразила коронавирусом ( не дай бог)

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