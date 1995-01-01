«Оле-оле-оле, Месси!». «Барселону» в Неаполе встретила толпа болельщиков

Барселону в Неаполе встретила толпа болельщиков.... И заразила коронавирусом ( не дай бог)
«Барселона» прибыла в Неаполь на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
Возле отеля автобус каталонцев встречали местные жители, которые скандировали «Оле-оле-оле, Месси!», сообщает журналист CalcioNapoli24 Мануэль Гуардасоле.
- Наполи примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.
Leo #Messi e il #Barcellona arrivano in hotel a #Napoli, accoglienza da brividi dei napoletani: “Olè, olè, olè, Messi, Messi!”#NapoliBarcellona pic.twitter.com/vlPtIMVgMS— Manuel Guardasole (@MGuardasole) 24 февраля 2020 г.