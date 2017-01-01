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    Дриусси: «Шаверма в Петербурге мне очень понравилась!»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что за годы выступления в Санкт-Петербурге успел попробовать шаверму. Она аргентинцу понравилась.

    — Погулять по городу или полежать дома — ваш выходной в Петербурге как проходит?

    — Это от погоды зависит. Если холодно, не очень хочется выходить. Хотя мы с женой все время стараемся куда-нибудь выбираться. Хорошо, что дочка позволяет это делать. Она довольно рано засыпает, и ее можно оставить с тетей моей супруги. Тогда мы можем отправится поужинать или по магазинам.

    — Шаверму когда-нибудь пробовали?

    — Я очень люблю есть там, где вкусно. И несколько таких любимых ресторанов в Петербурге точно могу назвать. А шаверма… Впервые здесь ее увидел. С курицей точно пробовал. И мне очень понравилось!

    • Дриусси купили летом 2017 года.
    • Аргентинец в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.

    Источник: «Матч ТВ»

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