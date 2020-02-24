Дриусси: «Шаверма в Петербурге мне очень понравилась!»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что за годы выступления в Санкт-Петербурге успел попробовать шаверму. Она аргентинцу понравилась.

— Погулять по городу или полежать дома — ваш выходной в Петербурге как проходит?

— Это от погоды зависит. Если холодно, не очень хочется выходить. Хотя мы с женой все время стараемся куда-нибудь выбираться. Хорошо, что дочка позволяет это делать. Она довольно рано засыпает, и ее можно оставить с тетей моей супруги. Тогда мы можем отправится поужинать или по магазинам.

— Шаверму когда-нибудь пробовали?

— Я очень люблю есть там, где вкусно. И несколько таких любимых ресторанов в Петербурге точно могу назвать. А шаверма… Впервые здесь ее увидел. С курицей точно пробовал. И мне очень понравилось!