Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дриусси: «Шаверма в Петербурге мне очень понравилась!»

24 февраля 2020, 01:47
12

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что за годы выступления в Санкт-Петербурге успел попробовать шаверму. Она аргентинцу понравилась.

— Погулять по городу или полежать дома — ваш выходной в Петербурге как проходит?

— Это от погоды зависит. Если холодно, не очень хочется выходить. Хотя мы с женой все время стараемся куда-нибудь выбираться. Хорошо, что дочка позволяет это делать. Она довольно рано засыпает, и ее можно оставить с тетей моей супруги. Тогда мы можем отправится поужинать или по магазинам.

— Шаверму когда-нибудь пробовали?

— Я очень люблю есть там, где вкусно. И несколько таких любимых ресторанов в Петербурге точно могу назвать. А шаверма… Впервые здесь ее увидел. С курицей точно пробовал. И мне очень понравилось!

  • Дриусси купили летом 2017 года.
  • Аргентинец в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1582531146
Глупый аргентинец, никогда не ешь эту гадость!!!
Ответить
JTherry
1582534258
шаверма понравилась?))) ты, Дриусси, в "парадные" питерские зайди где-нибудь в районе Ленинского проспекта, тебе так понравится это "зрелище"))) не забудешь никогда обоссанные "парадные" и сожженные почтовые ящики!!!!
Ответить
acor94
1582535361
дружочек, ты на Московском за сотку комбо ядерная шава + пиво возьми. как реактивный по полю бегать будешь)
Ответить
Garrincha58
1582538059
еда не для людей, просто ужас
Ответить
Plyash
1582539072
Как в анекдоте 70-х : Ты Солнцедар пил? - Пил.- Ну и как? - Бэээээ-левотина.
Ответить
klim2m
1582540747
Берешь на рынке кусок мяса 20х20см обжарил поперчил посолил,по желанию лучка,дешевли вашей шавермы шаурмы или как там еще?)))
Ответить
mihail200606
1582547046
Может шаурма все таки ?))
Ответить
Hektor 84
1582581877
Это ты еще с Кокошей в кофеманию не заезжал!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+