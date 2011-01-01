Серхи Роберто из-за травмы пропустит матчи с «Наполи» и «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил повреждение правой ноги.

Испанец травмировал подколенное сухожилие. Он может пропустить 3-4 недели.

Футболист точно не сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов (25 февраля) и «Реалом» в Примере (1 марта).