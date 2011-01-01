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    Серхи Роберто из-за травмы пропустит матчи с «Наполи» и «Реалом»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил повреждение правой ноги.

    Испанец травмировал подколенное сухожилие. Он может пропустить 3-4 недели.

    Футболист точно не сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов (25 февраля) и «Реалом» в Примере (1 марта).

    • Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны».
    • В этом сезоне он провел в чемпионате Испании 22 матча и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9377

      Cules2013 34 минуты назад

      Травма - это плохо, но Серхи уже давно показал, что он не уровень Барселоны. Был период, когда он играл неплохо и было ощущение, что он сможет и дальше так играть, но нет. Хоть и вынужденно, но зато не будут его пихать на поле в важных матчах, чтобы он потом косячил.

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