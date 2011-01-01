Серхи Роберто из-за травмы пропустит матчи с «Наполи» и «Реалом»

Травма - это плохо, но Серхи уже давно показал, что он не уровень Барселоны. Был период, когда он играл неплохо и было ощущение, что он сможет и дальше так играть, но нет. Хоть и вынужденно, но зато не будут его пихать на поле в важных матчах, чтобы он потом косячил.
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил повреждение правой ноги.
Испанец травмировал подколенное сухожилие. Он может пропустить 3-4 недели.
Футболист точно не сыграет с «Наполи» в Лиге чемпионов (25 февраля) и «Реалом» в Примере (1 марта).
- Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны».
- В этом сезоне он провел в чемпионате Испании 22 матча и забил один гол.