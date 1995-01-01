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    Моуринью впервые в карьере проиграл в чемпионате одной команде два раза

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл в чемпионате одной команде два раза. Ею стал «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

    Португалец самостоятельно тренирует с 2000 года, всего он руководил восемью клубами (по три – из Португалии и Англии).

    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
    • Лондонцы потерпели второе поражение подряд после семиматчевой беспроигрышной серии.
    • «Челси» в таблице занимает четвертое место.

    Источник: твиттер OptaJoe

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +942

      Romio-xxx 11 минут назад

      Мне даже показалось,что Мавр убежал в подтрибунку,не пожав руку Фрэнку.Если не прав-поправьте меня.

      1
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      Рейтинг: +784

      Psih86 > Romio-xxx 1 минуту назад

      Именно так.

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