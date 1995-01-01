Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл в чемпионате одной команде два раза. Ею стал «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Португалец самостоятельно тренирует с 2000 года, всего он руководил восемью клубами (по три – из Португалии и Англии).