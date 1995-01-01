Мне даже показалось,что Мавр убежал в подтрибунку,не пожав руку Фрэнку.Если не прав-поправьте меня.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые в карьере проиграл в чемпионате одной команде два раза. Ею стал «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
Португалец самостоятельно тренирует с 2000 года, всего он руководил восемью клубами (по три – из Португалии и Англии).
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
- Лондонцы потерпели второе поражение подряд после семиматчевой беспроигрышной серии.
- «Челси» в таблице занимает четвертое место.