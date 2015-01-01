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    Крал: «Хочу играть в Англии, но не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что может остаться в московском клубе надолго.

    — Постоянно появляются слухи об интересе к вам со стороны иностранных клубов…

    — В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

    — Ранее вы говорили, что Англия — ваша маленькая мечта. До сих пор в первую очередь хотите именно туда?

    — Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую ее часть проведу в «Спартаке». Все зависит от ситуации и момента, – сказал Крал.

    • Чеха купили летом у пражской «Славии».
    • В этом сезоне РПЛ Крал провел девять матчей.

    Источник: RT

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1111

      PNZ1985 4 минуты назад

      После ЧЕ 2020 учешит в условный Вулвер

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