Крал: «Хочу играть в Англии, но не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что может остаться в московском клубе надолго.

— Постоянно появляются слухи об интересе к вам со стороны иностранных клубов…

— В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

— Ранее вы говорили, что Англия — ваша маленькая мечта. До сих пор в первую очередь хотите именно туда?

— Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую ее часть проведу в «Спартаке». Все зависит от ситуации и момента, – сказал Крал.