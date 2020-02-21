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  • Крал: «Хочу играть в Англии, но не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»

Крал: «Хочу играть в Англии, но не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»

21 февраля 2020, 16:37
9

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что может остаться в московском клубе надолго.

— Постоянно появляются слухи об интересе к вам со стороны иностранных клубов…

— В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

— Ранее вы говорили, что Англия — ваша маленькая мечта. До сих пор в первую очередь хотите именно туда?

— Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую ее часть проведу в «Спартаке». Все зависит от ситуации и момента, – сказал Крал.

  • Чеха купили летом у пражской «Славии».
  • В этом сезоне РПЛ Крал провел девять матчей.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (9)
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PNZ1985
1582292676
После ЧЕ 2020 учешит в условный Вулвер
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VVM1964
1582293285
" не исключаю, что всю карьеру проведу в Спартаке " - вот пока даже не знаю горевать или радоваться )))))
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серега кашин
1582293549
ну всю то точно не проведет
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erma
1582294492
Крал пока что просто гусеница, но надеется вскорости превратиться в бабочку.
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paracetamol
1582296542
Размечтался!
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Mister_Tomsk
1582298497
А я хочу зп Криштиано получать, или Месси, хотя бы месяцок))) но не исключаю, что всю жизнь буду получать, то что есть)))
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vka1970
1582300555
Пока причин по которым кто то из грандов будет всерьёз рассчитывать на Крала, я не вижу. Надеюсь Тед исправит данную ситуацию.
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subbotaspartak
1582305415
Каких то 3-4 дебила оскверняют сайт, Так и хочется их обоссайт. За конями, кабанами, быками доедать дерьмо Боратам с литейного по аларму поставлено клеймо.
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El_Chori
1582314220
Где-то мы такое уже слышали...
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