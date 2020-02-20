Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Тиаго Силвы не исключил возвращение бразильца в «Милан»

Агент Тиаго Силвы не исключил возвращение бразильца в «Милан»

20 февраля 2020, 22:42
1

Пауло Тониетто, агент защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы, прокомментировал будущее своего клиента.

«В настоящее время мы не обсуждали с «ПСЖ» продление контракта. Тиаго хотел бы остаться в Париже, но он не отвергает и другие варианты. К примеру, у него всегда были прекрасные отношения с «Миланом». И если соглашение с «ПСЖ» не будет продлено, то все возможно», – сказал агент.

  • Бразилец летом может стать свободным агентом.
  • 35-летний Силва выступал за «Милан» с 2009 по 2012 год и выиграл с командой два трофея.
  • В текущем сезоне игрок провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Источник: Tuttomercatoweb
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Милан Силва Тиаго
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_MATRIX_
1582322062
Крутой защитник, Милану ой как не помешал бы.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+