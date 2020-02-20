Агент Тиаго Силвы не исключил возвращение бразильца в «Милан»

Пауло Тониетто, агент защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы, прокомментировал будущее своего клиента.

«В настоящее время мы не обсуждали с «ПСЖ» продление контракта. Тиаго хотел бы остаться в Париже, но он не отвергает и другие варианты. К примеру, у него всегда были прекрасные отношения с «Миланом». И если соглашение с «ПСЖ» не будет продлено, то все возможно», – сказал агент.