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    Агент Тиаго Силвы не исключил возвращение бразильца в «Милан»

    Пауло Тониетто, агент защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы, прокомментировал будущее своего клиента.

    «В настоящее время мы не обсуждали с «ПСЖ» продление контракта. Тиаго хотел бы остаться в Париже, но он не отвергает и другие варианты. К примеру, у него всегда были прекрасные отношения с «Миланом». И если соглашение с «ПСЖ» не будет продлено, то все возможно», – сказал агент.

    • Бразилец летом может стать свободным агентом.
    • 35-летний Силва выступал за «Милан» с 2009 по 2012 год и выиграл с командой два трофея.
    • В текущем сезоне игрок провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: Tuttomercatoweb

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