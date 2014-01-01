Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Transfermarkt: «Барселона» не сможет заявить Брайтвайта на Лигу чемпионов

    Форвард Мартин Брайтвайт, который перешел из «Леганеса» в «Барселону», не сможет сыграть в этом сезоне Лиги чемпионов.

    По информации Transfermarkt, Брайтвайт будет иметь право играть только в Примере. Клубам разрешено дозаявлять трех новых игроков для участия в плей-офф Лиги чемпионов, но срок регистрации новых футболистов истек 3 февраля.

    • В 1/8 финала ЛЧ «Барса» проведет два матча с «Наполи», первая встреча состоится в Неаполе 26 февраля.
    • Каталонцы воспользовались опцией выкупа Брайтвайта за 18 миллионов евро.
    • Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

    Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1991

      absent32 59 минут назад

      фигня, эти и с УЕФА договорятся!
      а с другой стороны, зачем было уводить футболиста у Леганеса, если он будет играть только в Примере. а Леганесу он куда более важный игрок чем для Барсы
      бессмысленный трансфер для Барсы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru