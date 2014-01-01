Transfermarkt: «Барселона» не сможет заявить Брайтвайта на Лигу чемпионов

фигня, эти и с УЕФА договорятся!
а с другой стороны, зачем было уводить футболиста у Леганеса, если он будет играть только в Примере. а Леганесу он куда более важный игрок чем для Барсы
бессмысленный трансфер для Барсы
Форвард Мартин Брайтвайт, который перешел из «Леганеса» в «Барселону», не сможет сыграть в этом сезоне Лиги чемпионов.
По информации Transfermarkt, Брайтвайт будет иметь право играть только в Примере. Клубам разрешено дозаявлять трех новых игроков для участия в плей-офф Лиги чемпионов, но срок регистрации новых футболистов истек 3 февраля.
- В 1/8 финала ЛЧ «Барса» проведет два матча с «Наполи», первая встреча состоится в Неаполе 26 февраля.
- Каталонцы воспользовались опцией выкупа Брайтвайта за 18 миллионов евро.
- Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов