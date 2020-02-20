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  • Transfermarkt: «Барселона» не сможет заявить Брайтвайта на Лигу чемпионов

Transfermarkt: «Барселона» не сможет заявить Брайтвайта на Лигу чемпионов

20 февраля 2020, 17:42
1

Форвард Мартин Брайтвайт, который перешел из «Леганеса» в «Барселону», не сможет сыграть в этом сезоне Лиги чемпионов.

По информации Transfermarkt, Брайтвайт будет иметь право играть только в Примере. Клубам разрешено дозаявлять трех новых игроков для участия в плей-офф Лиги чемпионов, но срок регистрации новых футболистов истек 3 февраля.

  • В 1/8 финала ЛЧ «Барса» проведет два матча с «Наполи», первая встреча состоится в Неаполе 26 февраля.
  • Каталонцы воспользовались опцией выкупа Брайтвайта за 18 миллионов евро.
  • Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

Источник: Transfermarkt
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Брейтуэйт Мартин
Комментарии (1)
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absent32
1582210521
фигня, эти и с УЕФА договорятся! а с другой стороны, зачем было уводить футболиста у Леганеса, если он будет играть только в Примере. а Леганесу он куда более важный игрок чем для Барсы бессмысленный трансфер для Барсы
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