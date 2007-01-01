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    Владелец «ПСЖ»: «С меня сняты все подозрения во взяточничестве. В силе лишь дополнительное обвинение»

    Президент и владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выдвижение против него обвинений в коррупции.

    «Как я неоднократно и горячо заявлял в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели каких-либо оснований, ни фактических, ни юридических. Сейчас это, наконец, неоспоримый факт, что соглашения на 2026 и 2030 года были заключены без какого-либо неправомерного влияния сторон друг на друга в любой форме.

    После публичного и частного, законного и незаконного судебного рассмотрения всех моих дел с меня были сняты все подозрения во взяточничестве, и дело было окончательно и бесповоротно прекращено. Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания полагать, что оно будет признано совершенно беспочвенным и не имеющим какого-либо основания, так же, как и в основном деле.

    Несмотря на то, что я сотрудничал со всеми уполномоченными органами в ходе судебного процесса, трехлетнее расследование характеризовалось постоянными утечками, дезинформацией и неустанными действиями по нанесению урона моей репутации в средствах массовой информации – совершенно без внимания к фактам и понятию надлежащей правовой процедуры. По этой причине я попросил швейцарские власти возбудить уголовное расследование по факту того, как проводится расследование.

    Я также оставляю за собой право принимать меры против определенных СМИ, которые в течение трех лет неоднократно публиковали наносившие серьезный ущерб статьи, не основанные на фактах, чаще основанные на незаконных источниках и – что весьма примечательно – в некоторых случаях, на сфальсифицированных и сфабрикованных материалах, чтобы поддержать линию о моей предполагаемой вине», – говорится в заявлении Аль-Хелайфи.

    • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

    Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

    Источник: Goal

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