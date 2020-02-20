Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец «ПСЖ»: «С меня сняты все подозрения во взяточничестве. В силе лишь дополнительное обвинение»

Владелец «ПСЖ»: «С меня сняты все подозрения во взяточничестве. В силе лишь дополнительное обвинение»

20 февраля 2020, 16:22

Президент и владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выдвижение против него обвинений в коррупции.

«Как я неоднократно и горячо заявлял в течение трех лет, обвинения не имеют и никогда не имели каких-либо оснований, ни фактических, ни юридических. Сейчас это, наконец, неоспоримый факт, что соглашения на 2026 и 2030 года были заключены без какого-либо неправомерного влияния сторон друг на друга в любой форме.

После публичного и частного, законного и незаконного судебного рассмотрения всех моих дел с меня были сняты все подозрения во взяточничестве, и дело было окончательно и бесповоротно прекращено. Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания полагать, что оно будет признано совершенно беспочвенным и не имеющим какого-либо основания, так же, как и в основном деле.

Несмотря на то, что я сотрудничал со всеми уполномоченными органами в ходе судебного процесса, трехлетнее расследование характеризовалось постоянными утечками, дезинформацией и неустанными действиями по нанесению урона моей репутации в средствах массовой информации – совершенно без внимания к фактам и понятию надлежащей правовой процедуры. По этой причине я попросил швейцарские власти возбудить уголовное расследование по факту того, как проводится расследование.

Я также оставляю за собой право принимать меры против определенных СМИ, которые в течение трех лет неоднократно публиковали наносившие серьезный ущерб статьи, не основанные на фактах, чаще основанные на незаконных источниках и – что весьма примечательно – в некоторых случаях, на сфальсифицированных и сфабрикованных материалах, чтобы поддержать линию о моей предполагаемой вине», – говорится в заявлении Аль-Хелайфи.

  • Аль-Хелайфи – глава катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения президенту «ПСЖ» Аль-Хелайфи в даче взятки экс-генсеку ФИФА

Источник: Goal
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+