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    Гендиректор «Леганеса» – о трансфере Брайтвайта в «Барсу»: «Ситуация причинила нам огромный ущерб»

    Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега прокомментировал трансфер нападающего Мартина Брайтвайта в «Барселону».

    «Наш клуб не планировал вести переговоры и ссылался на пункт об отступных. Мы оказались в ситуации, которая причинила нам огромный ущерб. Мы не можем принять правило о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.

    Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия между клубами, но действующее положение противоречит принципу равенства между клубами. Считаем, что нынешние нормы несправедливы. «Барселона» от этого выиграла, «Леганес» – пострадавшая сторона. Хотим поблагодарить игрока, он вел себя как профессионал до того, как покинул клуб. Мы желаем ему удачи», – заявил директор «Леганеса».

    • «Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.
    • Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.
    • Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

    Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Леганеса»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +52

      Tommy 7 46 минут назад

      Я так и не понял, какого черта Лига дала эту возможность. Что значит "получили травмы"? Ставь любых других футболистов на эти позиции. (из академии, меняй схему, выдвигай вперед Месси и тд и тп.) Это какой-то ужас!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +510

      Cromathaar 47 минут назад

      А Леганесу теперь разрешат подписать игрока вне трансферного окна?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Aston > Cromathaar 38 минут назад

      Нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9838

      KLIM777 51 минуту назад

      18 лямов за это барахло, да вы там плясать должны

      1
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      Рейтинг: +940

      acor94 55 минут назад

      ну так не прописывай сумму отступных

      0
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