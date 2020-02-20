Гендиректор «Леганеса» – о трансфере Брайтвайта в «Барсу»: «Ситуация причинила нам огромный ущерб»

Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега прокомментировал трансфер нападающего Мартина Брайтвайта в «Барселону».

«Наш клуб не планировал вести переговоры и ссылался на пункт об отступных. Мы оказались в ситуации, которая причинила нам огромный ущерб. Мы не можем принять правило о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.

Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия между клубами, но действующее положение противоречит принципу равенства между клубами. Считаем, что нынешние нормы несправедливы. «Барселона» от этого выиграла, «Леганес» – пострадавшая сторона. Хотим поблагодарить игрока, он вел себя как профессионал до того, как покинул клуб. Мы желаем ему удачи», – заявил директор «Леганеса».

«Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.

Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов