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  • Гендиректор «Леганеса» – о трансфере Брайтвайта в «Барсу»: «Ситуация причинила нам огромный ущерб»

Гендиректор «Леганеса» – о трансфере Брайтвайта в «Барсу»: «Ситуация причинила нам огромный ущерб»

20 февраля 2020, 15:53
16

Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега прокомментировал трансфер нападающего Мартина Брайтвайта в «Барселону».

«Наш клуб не планировал вести переговоры и ссылался на пункт об отступных. Мы оказались в ситуации, которая причинила нам огромный ущерб. Мы не можем принять правило о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.

Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия между клубами, но действующее положение противоречит принципу равенства между клубами. Считаем, что нынешние нормы несправедливы. «Барселона» от этого выиграла, «Леганес» – пострадавшая сторона. Хотим поблагодарить игрока, он вел себя как профессионал до того, как покинул клуб. Мы желаем ему удачи», – заявил директор «Леганеса».

  • «Барселона» объявила о трансфере форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта.
  • Каталонцы воспользовались опцией выкупа игрока за 18 миллионов евро.
  • Форварды каталонцев Луис Суарес и Усман Дембеле получили травмы, поэтому Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.

Брайтвайт перешел в «Барселону». Сумма выкупа форварда – 300 миллионов

Источник: Официальный сайт «Леганеса»
Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (16)
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acor94
1582204453
ну так не прописывай сумму отступных
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Cromathaar
1582204949
А Леганесу теперь разрешат подписать игрока вне трансферного окна?
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Tommy 7
1582205019
Я так и не понял, какого черта Лига дала эту возможность. Что значит "получили травмы"? Ставь любых других футболистов на эти позиции. (из академии, меняй схему, выдвигай вперед Месси и тд и тп.) Это какой-то ужас!
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absent32
1582209877
потому что это Барса. а кто такой Леганес? удачи Леганесу, ну а Брайтвайту и Барсе, как повезет)))
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NEONFOL
1582216777
позор чиновникам футбола, коррупция и деньги и всё подобное даёт им право творить что угодно, молодцы, продажные людишки есть везде. От Брайтвата ничего другого ожидать нельзя, такие предложения бывают раз в жизни
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Иван_Невский
1582217224
Барселона точно от этого трансфера не выиграла, а вот Леганесу подосрала.
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SIRIUS 2002
1582217604
Неравенство, на лицо.
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sachsen-leipzig
1582222561
Сами виноваты, зачем в контакте прописали 18млн?. Надо было вовремя продлить или же повысить зарплату игрока , если вы жадные то это ваши проблемы. Жадность губит фраера !
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Artemka444
1582223340
Позор Федерации футбола Испании!!!!
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vmonomah17
1582225470
А в чем проблема? У игрока была прописана сумма отступных, Барса ею воспользовалась. Барса также могла бы в последние минуты трансферного окна сделать.
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