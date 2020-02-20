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  • Diario Sport: «Барса» сможет продать Брайтвайта в конце сезона, если он не подойдет команде

Diario Sport: «Барса» сможет продать Брайтвайта в конце сезона, если он не подойдет команде

20 февраля 2020, 13:26
3

«Барселона» договорилась с агентом форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, что датский нападающий может быть продан в конце сезона, если каталонцев не устроит его игра, пишет Sport.es со ссылкой на Diario Sport.

Несмотря на это условие, «Барселона» собирается подписать контракт с Брэйтуэйтом сроком на 3,5 года.

  • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
  • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
  • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
  • При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Леганес Брейтуэйт Мартин
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1582194656
А куда продан??)
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Иван_Невский
1582217309
И кому он будет нужен, а главное за какие деньги его можно продать?
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Hektor 84
1582231382
За отступные которые прописаны в его контракте его ни кто не купит
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