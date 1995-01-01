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    Diario Sport: «Барса» сможет продать Брайтвайта в конце сезона, если он не подойдет команде

    «Барселона» договорилась с агентом форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, что датский нападающий может быть продан в конце сезона, если каталонцев не устроит его игра, пишет Sport.es со ссылкой на Diario Sport.

    Несмотря на это условие, «Барселона» собирается подписать контракт с Брэйтуэйтом сроком на 3,5 года.

    • В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
    • В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
    • Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
    • При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.

    Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2137

      SarJr 1 час назад

      А куда продан??)

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