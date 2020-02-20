Diario Sport: «Барса» сможет продать Брайтвайта в конце сезона, если он не подойдет команде

«Барселона» договорилась с агентом форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, что датский нападающий может быть продан в конце сезона, если каталонцев не устроит его игра, пишет Sport.es со ссылкой на Diario Sport.
Несмотря на это условие, «Барселона» собирается подписать контракт с Брэйтуэйтом сроком на 3,5 года.
- В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 24 матча, забил шесть мячей и сделал один ассист.
- В составе «Барселоны» травмированы форварды Луис Суарес и Усман Дембеле.
- Лига дала возможность «Барселоне» подписать нападающего в течение 15 дней.
- При этом «Леганес» не сможет найти альтернативу в случае ухода датчанина.
Журналист Скира: «Барселона» воспользовалась опцией выкупа Брайтвайта
Источник: Sport.es