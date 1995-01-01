«Не расстраивайте Пашу». «Ростов» призвал болельщиков устроить аншлаг на матче с ЦСКА

Аншлаг собирает только Зенит, особенно когда гоняет свиней на своём поле и угощает их пятёрочками. Гыгыгы
«Ростов» пригласил болельщиков поддержать команду на домашнем матче с ЦСКА, который пройдет 9 марта.
«Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!» – говорится в твиттере ростовского клуба.
- После 19 туров в активе «Ростова» и ЦСКА по 34 очка.
Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА Купить билеты онлайн на матч с «армейцами» и абонементы можно здесь https://t.co/53urLSErDkНе расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!#РостовЦСКА #ФКРостов #Мамаев pic.twitter.com/PqagI8fioI— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 февраля 2020 г.