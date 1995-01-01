«Не расстраивайте Пашу». «Ростов» призвал болельщиков устроить аншлаг на матче с ЦСКА

«Ростов» пригласил болельщиков поддержать команду на домашнем матче с ЦСКА, который пройдет 9 марта.

«Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!» – говорится в твиттере ростовского клуба.

После 19 туров в активе «Ростова» и ЦСКА по 34 очка.