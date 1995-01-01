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    «Не расстраивайте Пашу». «Ростов» призвал болельщиков устроить аншлаг на матче с ЦСКА

    «Ростов» пригласил болельщиков поддержать команду на домашнем матче с ЦСКА, который пройдет 9 марта.

    «Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!» – говорится в твиттере ростовского клуба.

    • После 19 туров в активе «Ростова» и ЦСКА по 34 очка.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +350

      Литейный4 16 минут назад

      Аншлаг собирает только Зенит, особенно когда гоняет свиней на своём поле и угощает их пятёрочками. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2969

      Виталий Орехов 42 минуты назад

      Обязательно будем! Можете не расстраиваться! )))

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