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    Британский футболист-гей Джастин Фашану посмертно войдет в Зал славы

    Первый и единственный открытый футболист-гей в Британии Джастин Фашану будет посмертно включен в Зал славы.

    Церемония состоится сегодня в Национальном музее футбола в Манчестере. Фашану будет удостоен признания за выдающийся вклад в спорт.

    • В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации.
    • В 1998 году он покончил жизнь самоубийством в возрасте 37 лет.
    • Форвард выступал за такие команды, как «Норвич», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1682

      Борат 1 минуту назад

      ждём каминг-аут от спартачей !
      гы-гы позор рылам !

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