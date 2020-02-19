Британский футболист-гей Джастин Фашану посмертно войдет в Зал славы

Первый и единственный открытый футболист-гей в Британии Джастин Фашану будет посмертно включен в Зал славы.
Церемония состоится сегодня в Национальном музее футбола в Манчестере. Фашану будет удостоен признания за выдающийся вклад в спорт.
- В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации.
- В 1998 году он покончил жизнь самоубийством в возрасте 37 лет.
- Форвард выступал за такие команды, как «Норвич», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».
Источник: Sky Sports