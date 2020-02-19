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  • Британский футболист-гей Джастин Фашану посмертно войдет в Зал славы

Британский футболист-гей Джастин Фашану посмертно войдет в Зал славы

19 февраля 2020, 11:22
6

Первый и единственный открытый футболист-гей в Британии Джастин Фашану будет посмертно включен в Зал славы.

Церемония состоится сегодня в Национальном музее футбола в Манчестере. Фашану будет удостоен признания за выдающийся вклад в спорт.

  • В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальной ориентации.
  • В 1998 году он покончил жизнь самоубийством в возрасте 37 лет.
  • Форвард выступал за такие команды, как «Норвич», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон», «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Англия Норвич Сити
Комментарии (6)
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mihail200606
1582103741
Выдающегося вклада нет конечно.. Обычный игрок.. Но Понятно же почему включили в этот зал..
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Батал Вселенский
1582104170
Плохо кончил.
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Danish Dynamite
1582109453
Они там совсем на толерастии помешались...
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Chesn0k
1582127472
жопотрах и самоубийца
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ItalianFootball
1582181914
Гей, ок, бывает. В зал славы то за какие заслуги ?
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Антон Л
1582207455
Ну чтож, каждый по своему славу зарабатывает...
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