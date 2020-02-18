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  • Лодыгин: «С удовольствием возвращаюсь в Россию. Спасибо «Арсеналу»

Лодыгин: «С удовольствием возвращаюсь в Россию. Спасибо «Арсеналу»

18 февраля 2020, 23:37
4

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин прокомментировал подписание контракта с туляками. Он будет действовать до конца сезона.

«С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность!» – написал голкипер.

  • Лодыгин пребывал в статусе свободного агента.
  • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
  • В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Юрия Лодыгина
Россия. Премьер-лига Арсенал Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1582059645
Позёр ! Пенкин и т.д.
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srg38
1582063403
В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов. Вопросов больше нет, всё всем понятно. Не даром Лодыркин получил своё прозвище.
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mutabor0992
1582065295
Че юРа плохо в тЮрции???Побздехиваешь?Там и прирезать могут.
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RotBerg
1582079197
Пижон
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