Лодыгин: «С удовольствием возвращаюсь в Россию. Спасибо «Арсеналу»

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин прокомментировал подписание контракта с туляками. Он будет действовать до конца сезона.
«С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность!» – написал голкипер.
- Лодыгин пребывал в статусе свободного агента.
- Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».
- В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.
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Источник: инстаграм Юрия Лодыгина