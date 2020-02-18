Лодыгин: «С удовольствием возвращаюсь в Россию. Спасибо «Арсеналу»

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин прокомментировал подписание контракта с туляками. Он будет действовать до конца сезона.

«С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность!» – написал голкипер.

Лодыгин пребывал в статусе свободного агента.

Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп».

В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.