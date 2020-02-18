Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Ротенберг: «Кокорин понимает свои ошибки в жизни, винит себя, поэтому хочет реабилитироваться перед страной»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил мотивацию Александра Кокорина при переходе в приморский клуб. Форвард принадлежит «Зениту».

    «Главная мотивация Кокорина – оставаться в спорте, чтобы играть, доказать, что он достоин самых высоких похвал, признания. Несмотря на все его ошибки в жизни. Он сам это понимает, себя винит в этом, поэтому для него есть мотивация реабилитироваться перед своими зрителями, перед страной, болельщиками», – сказал Ротенберг.

    • Форвард дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
    • «Сочи» арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2020 23:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1634

      solodealer 6 минут назад

      Залепил мальчишке рот двумя лямами зелени и что-то вещает про Родину и мотивацию... Намолотил миллиарды долларов на бюджетных потоках...
      Ничего не создал...ни завода, ни телефона, ни какого другого продукта...ТОЛЬКО СОСКРЕБАЕТ...Я ошибаюсь? Поправьте!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74617
    #5
    insider_retro
    66012
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru