Ротенберг: «Кокорин понимает свои ошибки в жизни, винит себя, поэтому хочет реабилитироваться перед страной»

Залепил мальчишке рот двумя лямами зелени и что-то вещает про Родину и мотивацию... Намолотил миллиарды долларов на бюджетных потоках...
Ничего не создал...ни завода, ни телефона, ни какого другого продукта...ТОЛЬКО СОСКРЕБАЕТ...Я ошибаюсь? Поправьте!
Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил мотивацию Александра Кокорина при переходе в приморский клуб. Форвард принадлежит «Зениту».
«Главная мотивация Кокорина – оставаться в спорте, чтобы играть, доказать, что он достоин самых высоких похвал, признания. Несмотря на все его ошибки в жизни. Он сам это понимает, себя винит в этом, поэтому для него есть мотивация реабилитироваться перед своими зрителями, перед страной, болельщиками», – сказал Ротенберг.