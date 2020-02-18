Ротенберг: «Кокорин понимает свои ошибки в жизни, винит себя, поэтому хочет реабилитироваться перед страной»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг объяснил мотивацию Александра Кокорина при переходе в приморский клуб. Форвард принадлежит «Зениту».

«Главная мотивация Кокорина – оставаться в спорте, чтобы играть, доказать, что он достоин самых высоких похвал, признания. Несмотря на все его ошибки в жизни. Он сам это понимает, себя винит в этом, поэтому для него есть мотивация реабилитироваться перед своими зрителями, перед страной, болельщиками», – сказал Ротенберг.