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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» и поднялся на седьмое место

    В матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Челси» со счетом 2:0.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера забила по голу в каждом из таймов – отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр.

    Набрав три очка, «МЮ» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» остался на четвертой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

    Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 45, 0:2 – Магуайр, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3014

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      Гребанный членси оз . С у кааа вылетите из лч вам там не место .

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      Рейтинг: +52

      Ice van Reed 26 минут назад

      Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Сульшер трижды обыграл Лэмпарда!!! GGMU!!!

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