В матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Челси» со счетом 2:0.

Команда Уле-Гуннара Сульшера забила по голу в каждом из таймов – отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр.

Набрав три очка, «МЮ» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» остался на четвертой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Марсьяль, 45, 0:2 – Магуайр, 66.

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