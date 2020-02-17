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    Чорлука включил Модрича, Бэйла и Алексея Миранчука в команду мечты из бывших и действующих одноклубников

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука составил символическую сборную из футболистов, с которыми он когда-либо играл в одном клубе.

    Вратарь: Гилерме;

    Защитники: Кайл Уокер, Ледли Кинг, Джонатан Вулгейт, Гарет Бэйл;

    Полузащитники: Лассана Диарра, Лука Модрич, Аарон Леннон, Мартин Петров, Алексей Миранчук;

    Нападающий: Эдуардо.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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