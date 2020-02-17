Чорлука включил Модрича, Бэйла и Алексея Миранчука в команду мечты из бывших и действующих одноклубников

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука составил символическую сборную из футболистов, с которыми он когда-либо играл в одном клубе.

Вратарь: Гилерме;

Защитники: Кайл Уокер, Ледли Кинг, Джонатан Вулгейт, Гарет Бэйл;

Полузащитники: Лассана Диарра, Лука Модрич, Аарон Леннон, Мартин Петров, Алексей Миранчук;

Нападающий: Эдуардо.

«Думаю, моя команда без проблем выиграет Лигу чемпионов»Ведран Чорлука составил команду своей мечты из игроков, с которыми когда-то играл в одном клубе. Конечно же, не обошлось без игроков «Локо»Смотри новое видео от #LOKO ТВ pic.twitter.com/UoNAUWKiaW