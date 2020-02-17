Mundo Deportivo: форвард «Леганеса» Брайтвайт – новая цель «Барселоны»

да отвалите вы от мелких клубов
аж тошно смотреть
своих воспитанников полно
да и весь мир на выбор
ну нет! полезем в леганес, валенсию и т.д!
убьем уровень лиги на моменте подъема!
Нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт привлек внимание «Барселоны».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб изучает возможность подписания 28-летнего датчанина.
Ранее сообщалось, что «Барсе» разрешили в течение 15 дней купить нового форварда в связи с серьeзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
- В текущем сезоне Брайтвайт провел за «Леганес» 27 матчей, забил восемь голов и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.