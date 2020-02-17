Mundo Deportivo: форвард «Леганеса» Брайтвайт – новая цель «Барселоны»

Нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт привлек внимание «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб изучает возможность подписания 28-летнего датчанина.

Ранее сообщалось, что «Барсе» разрешили в течение 15 дней купить нового форварда в связи с серьeзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.