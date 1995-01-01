Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче против «Динамо»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме товарищеской игры с «Динамо».
Для форварда это первый выход на поле в футболке «Сочи». Кокорин заменил Дмитрия Полоза, появившись под 91-м номером.
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме товарищеской игры с «Динамо».
Для форварда это первый выход на поле в футболке «Сочи». Кокорин заменил Дмитрия Полоза, появившись под 91-м номером.