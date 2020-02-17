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    «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Шальке»

    «Зенит» анонсировал товарищескую игру с «Шальке-04», которая пройдет 29 марта.

    Матч состоится в Гельзенкирхене на арене «Паркштадион», начало встречи – в 15:30 мск.

    • Товарищеская игра станет третьей в истории между «Зенитом» и «Шальке». Первый матч в 2007 году «Шальке» выиграл со счетом 2:1, вторую встречу в 2018 году – «Зенит», с аналогичным результатом.
    • «Шальке» занимает шестое место в Бундеслиге, «Зенит» – первое в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      Prince_of_Dark 1 час назад

      Все это конечно хорошо, но стадион этот закрыт и частично разрушен....

      Это же как всё печально в Германии, что и сыграть негде....

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