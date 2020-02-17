«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Шальке»

Все это конечно хорошо, но стадион этот закрыт и частично разрушен....
Это же как всё печально в Германии, что и сыграть негде....
«Зенит» анонсировал товарищескую игру с «Шальке-04», которая пройдет 29 марта.
Матч состоится в Гельзенкирхене на арене «Паркштадион», начало встречи – в 15:30 мск.
- Товарищеская игра станет третьей в истории между «Зенитом» и «Шальке». Первый матч в 2007 году «Шальке» выиграл со счетом 2:1, вторую встречу в 2018 году – «Зенит», с аналогичным результатом.
- «Шальке» занимает шестое место в Бундеслиге, «Зенит» – первое в РПЛ.