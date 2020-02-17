«Спартак» сыграет с «Пахтакором» 22 февраля

«Спартак» проведет товарищеский матч с ташкентским «Пахтакором».

Игра пройдет 22 февраля в Москве, на «Открытие Арене», начало встречи – в 14:00 мск.

«Вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/2020. Для зрителей будет открыта трибуна А. Обращаем внимание, что билеты на матч продаваться не будут», – сообщает пресс-служба клуба.