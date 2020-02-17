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    «Спартак» сыграет с «Пахтакором» 22 февраля

    «Спартак» проведет товарищеский матч с ташкентским «Пахтакором».

    Игра пройдет 22 февраля в Москве, на «Открытие Арене», начало встречи – в 14:00 мск.

    «Вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/2020. Для зрителей будет открыта трибуна А. Обращаем внимание, что билеты на матч продаваться не будут», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Пахтакор» – действующий чемпион Узбекистана.
    • 29 февраля в 20-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9992

      vladimir-7 41 минуту назад

      Этот матч рассекретили и он доступен только для владельцев спартаковских абонементов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1689

      Борат 2 часа назад

      стыдно за тарасовских хряков под руководством заморского гастролёра тадески !
      стеночек нет, забеганий нет, где кружева ???
      позор рылам ! предали ромбик за краденые нефтедоллары федуна !!!
      гы-гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Литейный4 2 часа назад

      С детства за Пахтакор. Да он и сильнее этого аутсайдера из Тарасовки. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +12673

      sssrspartak > Литейный4 1 час назад

      два попугая на ветке!два позора своих родителей!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      ВасяК > sssrspartak 24 минуты назад

      Два бота!!!От Газпрома!!!

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