Беленов – о продлении контракта с «Уфой»: «Будем работать во благо республики»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал продление контракта с клубом из Республики Башкирия.
«При переговорах никаких сложностей не было. Почти сразу подписал контракт. Рад, что сотрудничество мое в этом клубе продолжится. Будем вместе с командой работать во благо республики, во благо города, чтобы достигать хороших результатов и радовать болельщиков», – сказал Беленов.
- Новое соглашение «Уфы» с 33-летним голкипером рассчитано на три года.
- Предыдущий контракт с Беленовым истекал летом 2020-го.
- Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в феврале 2017 года.
- Вратарь провел за клуб 97 матчей, из них 37 – на ноль.
Александр Беленов: Рад, что моe сотрудничество с ФК «Уфа» продолжитсяГолкипер Футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов прокомментировал продление контракта с нашим клубом. pic.twitter.com/drbNBwOOwc— ФК УФА (@UfaFc) 17 февраля 2020 г.