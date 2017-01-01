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    Беленов – о продлении контракта с «Уфой»: «Будем работать во благо республики»

    Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал продление контракта с клубом из Республики Башкирия.

    «При переговорах никаких сложностей не было. Почти сразу подписал контракт. Рад, что сотрудничество мое в этом клубе продолжится. Будем вместе с командой работать во благо республики, во благо города, чтобы достигать хороших результатов и радовать болельщиков», – сказал Беленов.

    • Новое соглашение «Уфы» с 33-летним голкипером рассчитано на три года.
    • Предыдущий контракт с Беленовым истекал летом 2020-го.
    • Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в феврале 2017 года.
    • Вратарь провел за клуб 97 матчей, из них 37 – на ноль.

    Источник: твиттер «Уфы»

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