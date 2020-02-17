Беленов – о продлении контракта с «Уфой»: «Будем работать во благо республики»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал продление контракта с клубом из Республики Башкирия.

«При переговорах никаких сложностей не было. Почти сразу подписал контракт. Рад, что сотрудничество мое в этом клубе продолжится. Будем вместе с командой работать во благо республики, во благо города, чтобы достигать хороших результатов и радовать болельщиков», – сказал Беленов.

Новое соглашение «Уфы» с 33-летним голкипером рассчитано на три года.

Предыдущий контракт с Беленовым истекал летом 2020-го.

Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в феврале 2017 года.

Вратарь провел за клуб 97 матчей, из них 37 – на ноль.