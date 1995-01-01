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    «Интер» может потребовать включения Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

    «Барселона» и «Интер» летом могут совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia.

    Каталонцы хотят купить Лаутаро Мартинеса, но не готовы платить за него 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

    Поэтому «Интер» намерен потребовать включения в сделку Антуана Гризманна.

    • В текущем сезоне 22-летний Мартинес забил 16 мячей и сделал четыре ассиста в 28 матчах.
    • 28-летний Гризманн за указанный период отличился 12 голами и четырьмя результативными передачами в 32 играх.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +65967

      insider_retro 49 минут назад

      Возможно, ситуация с МС отрезвит некоторые клубы в плане трансфертной политики с несоразмерными ценниками...

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