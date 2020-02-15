«Интер» может потребовать включения Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» и «Интер» летом могут совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia.
Каталонцы хотят купить Лаутаро Мартинеса, но не готовы платить за него 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.
Поэтому «Интер» намерен потребовать включения в сделку Антуана Гризманна.
- В текущем сезоне 22-летний Мартинес забил 16 мячей и сделал четыре ассиста в 28 матчах.
- 28-летний Гризманн за указанный период отличился 12 голами и четырьмя результативными передачами в 32 играх.
Источник: Football Italia