«Интер» может потребовать включения Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» и «Интер» летом могут совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia.

Каталонцы хотят купить Лаутаро Мартинеса, но не готовы платить за него 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

Поэтому «Интер» намерен потребовать включения в сделку Антуана Гризманна.