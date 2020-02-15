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  • «Интер» может потребовать включения Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Интер» может потребовать включения Гризманна в сделку по Лаутаро Мартинесу

15 февраля 2020, 11:31
7

«Барселона» и «Интер» летом могут совершить обмен нападающими, сообщает Football Italia.

Каталонцы хотят купить Лаутаро Мартинеса, но не готовы платить за него 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

Поэтому «Интер» намерен потребовать включения в сделку Антуана Гризманна.

  • В текущем сезоне 22-летний Мартинес забил 16 мячей и сделал четыре ассиста в 28 матчах.
  • 28-летний Гризманн за указанный период отличился 12 голами и четырьмя результативными передачами в 32 играх.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Интер Барселона Гризманн Антуан Мартинес Лаутаро
Комментарии (7)
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insider_retro
1581759196
Возможно, ситуация с МС отрезвит некоторые клубы в плане трансфертной политики с несоразмерными ценниками...
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Saracen Jr
1581764783
а, так наздоровье. вообще не жалко, даже один к одному
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DeStar
1581768025
Для барсы это вообще отличный варик) так что требование интера только на руку барсе. при покупке лаутаро пришлось бы сливать гризмана ,а ни один клуб в здравом смысле не купит почти 29 летнего днаря за 100 лямов уплаченных барсой за него
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афоня72
1581774714
И рыбку съесть и на х.. сесть
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Hektor 84
1581806579
Не будет этого трансфера. В Интере не дураки менять молодых футболистов на пред пенсионеров. Переподпишут контракт. Маротта умен и умеет убеждать футболистов. Еще и припомнят барсе ситуацию с рафиньей.
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