Ракитич: «Месси – лучший игрок всех времен»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал лучшего, на свой взгляд, игрока в истории футбола. Таковым хорват считает партнера по каталонскому клубу.

«Играть с Лионелем Месси – это нечто особенное. Он лучший футболист последних 15 лет, лучший игрок всех времен», – приводит слова Ракитича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bleacher Report.