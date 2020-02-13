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    Ракитич: «Месси – лучший игрок всех времен»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал лучшего, на свой взгляд, игрока в истории футбола. Таковым хорват считает партнера по каталонскому клубу.

    «Играть с Лионелем Месси – это нечто особенное. Он лучший футболист последних 15 лет, лучший игрок всех времен», – приводит слова Ракитича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bleacher Report.

    • Месси шесть раз брал «Золотой мяч».
    • У аргентинца нет ни одного трофея на уровне сборных.
    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2020 23:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      egor tikhonov 1 минуту назад

      походу подлизывает,что бы не продали в другой клуб))

      0
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      Рейтинг: +1858

      playsh 54 минуты назад

      Здесь не поспоришь,Лео действительно игрок от бога.Столько лет играть на таком высочайшем уровне,это фантастика.

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