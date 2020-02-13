Ракитич: «Месси – лучший игрок всех времен»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал лучшего, на свой взгляд, игрока в истории футбола. Таковым хорват считает партнера по каталонскому клубу.
«Играть с Лионелем Месси – это нечто особенное. Он лучший футболист последних 15 лет, лучший игрок всех времен», – приводит слова Ракитича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bleacher Report.
- Месси шесть раз брал «Золотой мяч».
- У аргентинца нет ни одного трофея на уровне сборных.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
Источник: «Спорт-Экспресс»