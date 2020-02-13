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Ракитич: «Месси – лучший игрок всех времен»

13 февраля 2020, 23:50
4

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич назвал лучшего, на свой взгляд, игрока в истории футбола. Таковым хорват считает партнера по каталонскому клубу.

«Играть с Лионелем Месси – это нечто особенное. Он лучший футболист последних 15 лет, лучший игрок всех времен», – приводит слова Ракитича «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bleacher Report.

  • Месси шесть раз брал «Золотой мяч».
  • У аргентинца нет ни одного трофея на уровне сборных.
  • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Ракитич Иван
Комментарии (4)
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Plyash
1581627735
Здесь не поспоришь,Лео действительно игрок от бога.Столько лет играть на таком высочайшем уровне,это фантастика.
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egor tikhonov
1581630902
походу подлизывает,что бы не продали в другой клуб))
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Cules2013
1581632623
збс, и что дальше?) Ракитич, наверное, зря не ушёл летом. Я изначально был против, но с первых матчей нового сезона стало ясно, что он уже не тянет уровень Барсы. Увы. Не зря его многие провожали уже тогда...По ходу дела немного раскочегарился, но матч против Бетиса снова показал, что команде он уже не помощник.
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