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    «Локомотив» начал переговоры с Чорлукой о новом контракте

    Идущий в РПЛ пятым «Локомотив» начал переговоры с защитником Ведраном Чорлукой о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом.

    Между сторонами состоялся первый раунд переговоров, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Он состоялся перед вечерней тренировкой команды, дополнил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    По словам Арустамяна, Чорлука в течение получаса общался с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

    • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
    • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
    • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8300

      parevg 2 часа назад

      Энное время назад писали что уже продлили на год, с понижением ЗП в 2 раза.

      1
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      Рейтинг: +3642

      vladik12 > parevg 1 час назад

      Ничего еще не продлили.

      0
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      Рейтинг: +5789

      Антибиотик > parevg 1 час назад

      Ага, я тоже не понял. Задолбали продажные журналюги утки публиковать.

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