«Локомотив» начал переговоры с Чорлукой о новом контракте

Идущий в РПЛ пятым «Локомотив» начал переговоры с защитником Ведраном Чорлукой о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом.

Между сторонами состоялся первый раунд переговоров, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Он состоялся перед вечерней тренировкой команды, дополнил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

По словам Арустамяна, Чорлука в течение получаса общался с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.