«Локомотив» начал переговоры с Чорлукой о новом контракте

Идущий в РПЛ пятым «Локомотив» начал переговоры с защитником Ведраном Чорлукой о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом.
Между сторонами состоялся первый раунд переговоров, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Он состоялся перед вечерней тренировкой команды, дополнил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
По словам Арустамяна, Чорлука в течение получаса общался с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
- В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
- Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
- Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.
Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»