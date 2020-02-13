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«Локомотив» начал переговоры с Чорлукой о новом контракте

13 февраля 2020, 18:29
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Идущий в РПЛ пятым «Локомотив» начал переговоры с защитником Ведраном Чорлукой о новом контракте. Нынешнее соглашение истекает летом.

Между сторонами состоялся первый раунд переговоров, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Он состоялся перед вечерней тренировкой команды, дополнил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

По словам Арустамяна, Чорлука в течение получаса общался с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

  • В последние четыре года Чорлука получал в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год.
  • Хорват выступает за москвичей с 2012 года.
  • Чорлука брал с «Локомотивом» чемпионат России.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
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