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    Василий Березуцкий – об отказе Кокорина переходить в «Сочи»: «По-человечески он поступил правильно.Такого вообще не должно происходить»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    – Этому «Зениту» не хватает Кокорина? Как, в целом, вам видится сложившаяся ситуация?

    – Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принес бы пользу любой команде премьер-лиги. И «Зениту», и другим лидерам. То, что с ним происходит, – это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым. Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, все разрешится до конца трансферного окна. Пока же все выглядит очень обидно. Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста...

    – Если появится такая возможность (зимой или летом) стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина?

    – С удовольствием, с удовольствием.

    – То есть ЦСКА, он бы тоже сейчас пригодился?

    – Конечно. Я уже в принципе ответил на ваш вопрос. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме.

    – Понимаете Кокорина, который не хочет уходить в аренду в «Сочи», так как решение, видимо, было принято без него?

    – Я не до конца знаю всей ситуации. Просто, как и все, читал информацию в прессе. Если Саша действительно не знал, что его без его ведома отправили в «Сочи», то это по меньшей мере не очень красиво. Я не понимаю, как в такой ситуации действовать футболисту! Считаю, он поступил правильно, отказавшись куда-либо ехать. Такого вообще не должно происходить. Никогда. Это нонсенс! По-человечески Кокорин поступил правильно – взял и остался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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