Крал: «Могу играть в центре обороны. Это место мне хорошо подходит»

Хавбек «Спартака» Алекс Крал рассказал, удобно ли ему играть на позиции центрального защитника.
– Сейчас «Спартак» играет в три центральных защитника. Такая схема комфортна для вас?
– Думаю, да. Я играю на позиции «шестерки» (опорного полузащитника). Получил определенный новый функционал, который должен исполнять на поле. Стараюсь отрабатывать это на тренировках и выполнять все установки в играх. Чувствую себя отлично в такой схеме.
– Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско иногда использует вас на позиции центрального защитника. Вам удобно играть в обороне?
– Я готов играть в защите, так как год назад, переходя в свой предыдущий клуб «Славию», был в роли игрока центра обороны. До этого большую часть времени проводил именно на данной позиции. Так что это место на поле мне хорошо подходит, и я могу там играть.
- «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
- В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.