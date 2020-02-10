Крал: «Могу играть в центре обороны. Это место мне хорошо подходит»

Хавбек «Спартака» Алекс Крал рассказал, удобно ли ему играть на позиции центрального защитника.

– Сейчас «Спартак» играет в три центральных защитника. Такая схема комфортна для вас?

– Думаю, да. Я играю на позиции «шестерки» (опорного полузащитника). Получил определенный новый функционал, который должен исполнять на поле. Стараюсь отрабатывать это на тренировках и выполнять все установки в играх. Чувствую себя отлично в такой схеме.

– Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско иногда использует вас на позиции центрального защитника. Вам удобно играть в обороне?

– Я готов играть в защите, так как год назад, переходя в свой предыдущий клуб «Славию», был в роли игрока центра обороны. До этого большую часть времени проводил именно на данной позиции. Так что это место на поле мне хорошо подходит, и я могу там играть.