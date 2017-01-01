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    Крал: «Могу играть в центре обороны. Это место мне хорошо подходит»

    Хавбек «Спартака» Алекс Крал рассказал, удобно ли ему играть на позиции центрального защитника.

    – Сейчас «Спартак» играет в три центральных защитника. Такая схема комфортна для вас?

    – Думаю, да. Я играю на позиции «шестерки» (опорного полузащитника). Получил определенный новый функционал, который должен исполнять на поле. Стараюсь отрабатывать это на тренировках и выполнять все установки в играх. Чувствую себя отлично в такой схеме.

    – Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско иногда использует вас на позиции центрального защитника. Вам удобно играть в обороне?

    – Я готов играть в защите, так как год назад, переходя в свой предыдущий клуб «Славию», был в роли игрока центра обороны. До этого большую часть времени проводил именно на данной позиции. Так что это место на поле мне хорошо подходит, и я могу там играть.

    • «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: «Известия»

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