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    «Тамбов» подписал украинского защитника Каплиенко

    Защитник Александр Каплиенко продолжит карьеру в «Тамбове». Последним его клубом было грузинское «Динамо». Контракт с украинцем рассчитан на два с половиной года.

    «Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – сказано в релизе «Тамбова».

    • Первая профессиональная команда в карьере Каплиенко – запорожский «Металлург».
    • В прошлом году украинец вместе с «Динамо» взял чемпионат Грузии.
    • «Тамбов» идет в РПЛ на 11-м месте.

    Источник: официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1051

      Retiremen_VMF 30 минут назад

      Ну теперь не расстреляли бы еще его за измену....

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      Ответить
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      Рейтинг: +2186

      Борат 1 час назад

      Надеюсь в контракте прописано, что на всех интервью он должен говорить крым наш ))))
      Гыгы

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