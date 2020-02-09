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«Тамбов» подписал украинского защитника Каплиенко

9 февраля 2020, 20:58
4

Защитник Александр Каплиенко продолжит карьеру в «Тамбове». Последним его клубом было грузинское «Динамо». Контракт с украинцем рассчитан на два с половиной года.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – сказано в релизе «Тамбова».

  • Первая профессиональная команда в карьере Каплиенко – запорожский «Металлург».
  • В прошлом году украинец вместе с «Динамо» взял чемпионат Грузии.
  • «Тамбов» идет в РПЛ на 11-м месте.

Источник: официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Тамбов Каплиенко Александр
Комментарии (4)
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Retiremen_VMF
1581277689
Ну теперь не расстреляли бы еще его за измену....
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Бухбух
1581299352
Теперь стал врагом народа.
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sobaka120982
1581309566
А как же на родине не поймут!!!
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алдан2014
1581310781
Грузинское Динамо..Это вообще что? Выпускники,вы хоть смотрите ,что пишете?У любого клуба город пишется,к примеру Москва,Минск,Тбилиси и т.д
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