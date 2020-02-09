«Тамбов» подписал украинского защитника Каплиенко

Защитник Александр Каплиенко продолжит карьеру в «Тамбове». Последним его клубом было грузинское «Динамо». Контракт с украинцем рассчитан на два с половиной года.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – сказано в релизе «Тамбова».