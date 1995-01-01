Дзюба в матче с ЦСКА оформил дубль за две минуты и сравнял счет

Забил -молодец ! А сколько он атак развернул , паса три были предголевые , но ... не состоялось . Дзюба - монстр !!! Не знаю , как всё сложится в концовке , но по мне , он лучший игрок РПЛ .
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. Во втором тайме в течение двух минут дублем у действующих чемпионов отметился форвард Артем Дзюба.
Два гола нападающего позволили «Зениту» к 61-й минуте сравнять счет. Встреча проходит в Испании, где обе команды проводят сборы.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- ЦСКА занимает четвертое место.
- Весенняя часть чемпионата России стартует в третьей декаде февраля.