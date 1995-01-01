Дзюба в матче с ЦСКА оформил дубль за две минуты и сравнял счет

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. Во втором тайме в течение двух минут дублем у действующих чемпионов отметился форвард Артем Дзюба.

Два гола нападающего позволили «Зениту» к 61-й минуте сравнять счет. Встреча проходит в Испании, где обе команды проводят сборы.