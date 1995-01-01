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    Дзюба в матче с ЦСКА оформил дубль за две минуты и сравнял счет

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и ЦСКА. Во втором тайме в течение двух минут дублем у действующих чемпионов отметился форвард Артем Дзюба.

    Два гола нападающего позволили «Зениту» к 61-й минуте сравнять счет. Встреча проходит в Испании, где обе команды проводят сборы.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА занимает четвертое место.
    • Весенняя часть чемпионата России стартует в третьей декаде февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2419

      knikos 35 минут назад

      Забил -молодец ! А сколько он атак развернул , паса три были предголевые , но ... не состоялось . Дзюба - монстр !!! Не знаю , как всё сложится в концовке , но по мне , он лучший игрок РПЛ .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19687

      афоня72 48 минут назад

      Как бы то ни было..ты нам еще нужен!!

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