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    Тульский «Арсенал» отдал в аренду форварда Тудоре

    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил об уходе из клуба нападающего Александру Тудоре.

    «Александру Тудоре отправился в аренду до конца сезона в свой бывший клуб – румынский «Волунтари». Этот форвард очень помог нам в одной из первых игр чемпионата, когда в Самаре забил важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень.

    Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой. Важно отметить, что большую заинтересованность в Алексе высказал главный тренер «Волунтари», который отлично знает возможности игрока.

    Сейчас принято такое решение, но эта аренда ни в коем случае не означает, что мы разочаровались в нападающем. Его контракт с «Арсеналом» действует еще два с половиной года. Надеемся, что в Румынии Алекс через официальные матчи наберет форму и станет сильнее», – сказал Рудаков.

    • Прошлым летом «Арсенал» купил румынского форварда за 400 тысяч евро.
    • В текущем сезоне 23-летний Тудоре забил один гол в 11 матчах.

    Источник: ТАСС

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