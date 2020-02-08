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Тульский «Арсенал» отдал в аренду форварда Тудоре

8 февраля 2020, 12:32

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил об уходе из клуба нападающего Александру Тудоре.

«Александру Тудоре отправился в аренду до конца сезона в свой бывший клуб – румынский «Волунтари». Этот форвард очень помог нам в одной из первых игр чемпионата, когда в Самаре забил важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень.

Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой. Важно отметить, что большую заинтересованность в Алексе высказал главный тренер «Волунтари», который отлично знает возможности игрока.

Сейчас принято такое решение, но эта аренда ни в коем случае не означает, что мы разочаровались в нападающем. Его контракт с «Арсеналом» действует еще два с половиной года. Надеемся, что в Румынии Алекс через официальные матчи наберет форму и станет сильнее», – сказал Рудаков.

  • Прошлым летом «Арсенал» купил румынского форварда за 400 тысяч евро.
  • В текущем сезоне 23-летний Тудоре забил один гол в 11 матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Тудоре Александру
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