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    «Дрова за 18 миллионов». Тихонов высказался о легионерах «Спартака»

    Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о легионерах красно-белых.

    Тихонов опубликовал в инстаграме видео, на котором он забивает прямым ударом с углового.

    «В свободное время тренирую Нобеля», – подписал ролик Тихонов.

    «И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих», – написал в комментариях пользователь maksim222oax.

    «Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил ему Тихонов.

    • В августе полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака». Сумма сделки составила 18 миллионов евро.
    • В этом сезоне РПЛ Тиль провел за 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.

    text

    Публикация от text (@andreitikhonov11) 6 Фев 2020 в 6:52 PST

    Источник: инстаграм Андрея Тихонова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2133

      alarm 11 минут назад

      хряки, позор вам)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1716

      giluxa1963 47 минут назад

      единственный спартаковец который вызывает уважение а остальное сплошное оно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2636

      TOMSON > giluxa1963 40 минут назад

      Аленичев? Карпин? Тот же Титов? Там много фамилий, а вы про единственного....

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      Рейтинг: +3756

      RotBerg > giluxa1963 37 минут назад

      Валера тоже нормальный тип)

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      Рейтинг: +2076

      Борат 1 час назад

      бугагагага !
      рылы, что скажете о словах вашей легенды ?
      гы-гы

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