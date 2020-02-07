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  • «Дрова за 18 миллионов». Тихонов высказался о легионерах «Спартака»

«Дрова за 18 миллионов». Тихонов высказался о легионерах «Спартака»

7 февраля 2020, 13:35
28

Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о легионерах красно-белых.

Тихонов опубликовал в инстаграме видео, на котором он забивает прямым ударом с углового.

«В свободное время тренирую Нобеля», – подписал ролик Тихонов.

«И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих», – написал в комментариях пользователь maksim222oax.

«Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил ему Тихонов.

  • В августе полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака». Сумма сделки составила 18 миллионов евро.
  • В этом сезоне РПЛ Тиль провел за 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Андрея Тихонова
Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус Тихонов Андрей
Комментарии (28)
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giluxa1963
1581073192
единственный спартаковец который вызывает уважение а остальное сплошное оно
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mihail200606
1581079338
У тиля того же вся карьера впереди, а там будет видно дрова или нет.. Тихонов себя роналдинью возомнил что ли..ну на местном уровне чего то добился, попылил со Спартаком, ну и че дальше.. Оскорблять то пацанчика зачем..
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КАМПОСТЕР1
1581081399
Ну а что он не правильно сказал, на данный момент так оно и есть, что то изменится и мнение поменяется
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vka1970
1581084098
Каждый кузнец своего счастья.Если ты выкинул на помойку ведро раков, это не значит , что раки не вкусные.Это значит, что ты не умеешь их готовить.То же самое и Тиль.Надеюсь Тед найдёт к нему ключик.
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Сильвербой
1581084497
Тихонова кто-то покусал??? Просто есть тренеры-дол..***, вроде Тихонова, которые не могут раскрыть игрока, а еще есть команды ***....е, в которых игрок не может раскрыться!!! Салах - это дрова? Что он показал в Челси??? и где он сейчас!!! Тем более ты бывший футболист и сам знаешь что это такое!!!
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Владислав Vlad
1581095204
Тилль: А что есть дрова? Переводчик: Ну, это брёвна такие. Тилль: Бревно, да-да, знаю, Зюба. О меня уже сравнивают с лучшим игроком РПЛ?
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NEONFOL
1581095771
Тихонов прав к сожалению
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paracetamol
1581096452
Удивительные дела делаются в свинарнике. Не пора ли заняться Следственному комитету вместо того, чтобы гнобить Коку с Мамой?
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zigbert
1581100082
От Тихонова ,как от легенды Спартака, хочется услышать что то более полезное а не уничижительные высказывания против своего же клуба.
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Hektor 84
1581100698
Публичный человек не должен так высказываться. Тиль попал в смутное время. Непонятки с руководством, тренерская чехарда. Состав поменялся. Да и чемп наш пешеходный. Думаю если в команде была бы стабильность мог бы себя показать. Посмотрим что будет по весне. Может рано парня задвигать. Футболист мне кажется хороший, просто нужна стабильность. А по поводу 18 лямов, так в наш чемп кто то приедет из Европы либо за большие деньги, либо за хорошую личку в контракте.
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