«Дрова за 18 миллионов». Тихонов высказался о легионерах «Спартака»

Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о легионерах красно-белых.
Тихонов опубликовал в инстаграме видео, на котором он забивает прямым ударом с углового.
«В свободное время тренирую Нобеля», – подписал ролик Тихонов.
«И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих», – написал в комментариях пользователь maksim222oax.
«Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил ему Тихонов.
- В августе полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака». Сумма сделки составила 18 миллионов евро.
- В этом сезоне РПЛ Тиль провел за 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Андрея Тихонова