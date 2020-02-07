«Дрова за 18 миллионов». Тихонов высказался о легионерах «Спартака»

Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о легионерах красно-белых.

Тихонов опубликовал в инстаграме видео, на котором он забивает прямым ударом с углового.

«В свободное время тренирую Нобеля», – подписал ролик Тихонов.

«И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих», – написал в комментариях пользователь maksim222oax.

«Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», – ответил ему Тихонов.

В августе полузащитник «АЗ Алкмаара» Гус Тиль стал игроком «Спартака». Сумма сделки составила 18 миллионов евро.

стал игроком «Спартака». Сумма сделки составила 18 миллионов евро. В этом сезоне РПЛ Тиль провел за 13 матчей, забил гол и отдал три ассиста.