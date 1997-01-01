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    «Рига» презентовала Кононова

    «Рига» объявила о подписании контракта с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.

    Латвийский клуб не уточнил, на какой срок подписано соглашение.

    • «Рига» – действующий чемпион Латвии.
    • Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.

    «СЭ»: Кононов согласовал контракт с «Ригой»

    Источник: твиттер «Риги»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +219

      Sanloko 22 минуты назад

      Бедолага..... Неплохой мужик и нормальный специалист (игроки всех клубов о нём хорошего мнения), но пришлось уехать из страны и резко уронить свою карьеру. А ведь не он первый, не он последний.....

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      Рейтинг: +2059

      Борат 23 минуты назад

      РЕБЯТА, РАССКАЖУ Я ВАМ ОДНУ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ ПРИКЛЮЧИЛАСЬ СО МНОЙ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ, КОГДА Я ОТДЫХАЛ В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ. КОМУ-ТО ЭТО ПОКАЖЕТСЯ НЕИНТЕРЕСНЫМ, КТО-ТО БУДЕТ КРИТИКОВАТЬ МЕНЯ ЗА ПРАВДУ, НО БУДЬ ЧТО БУДЕТ.... ТАК ВОТ: КАК-ТО РАЗ В ДЕРЕВНЕ СТОЯЛ ЧУДЕСНЫЙ ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ, СВЕТИЛО СОЛНЦЕ И ПОШЁЛ Я ЗА ОКОЛИЦУ ЗЕМЛЯНИКУ КУШАТЬ. НАКУШАЛСЯ ЗЕМЛЯНИКИ ДО ОТВАЛУ, БЛАГО ЕЮ ВСЁ БЫЛО УСЫПАНО, И ТУТ У МЕНЯ ЖИВОТ КАК ПРИХВАТИЛО, ЗАБУРЛИЛО ТАМ ВСЁ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ - ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА, ПРИСЕЛ ПРЯМО В ПОЛЕ БОЛЬШУЮ НУЖДУ СПРАВИТЬ, ЧУВСТВУЮ ВСЁ ВЫЛЕЗЛО, ПОДТЁРСЯ Я ЛОПУХОМ. ВСТАЛ, ОБЕРНУЛСЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ - А ТАМ СПАРТАК ЛЕЖИТ ! А НАД НИМ МУХИ КРУЖАТСЯ И ТИШИНА ! ВОТ ТАКОЙ ВОТ СЛУЧАЙ ! ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ, НО ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА - КЛЯНУСЬ РОМБИКОМ !!!

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