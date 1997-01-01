«Рига» презентовала Кононова

Бедолага..... Неплохой мужик и нормальный специалист (игроки всех клубов о нём хорошего мнения), но пришлось уехать из страны и резко уронить свою карьеру. А ведь не он первый, не он последний.....
«Рига» объявила о подписании контракта с бывшим тренером «Спартака» Олегом Кононовым.
Латвийский клуб не уточнил, на какой срок подписано соглашение.
- «Рига» – действующий чемпион Латвии.
- Последним местом работы 53-летнего Кононова был «Спартак», откуда его уволили в сентябре прошлого года.
«СЭ»: Кононов согласовал контракт с «Ригой»
«Riga» FC galvenā trenera amatā apstiprināts 53 gadus vecais Oļegs Kononovs! Vadījis Krievijas Premjerlīgas grandu Maskavas «Spartak», kā arī trenējis citus klubus Krievijā, Ukrainā un Moldovā. Laipni lūgts čempionu sastāvā, trener! https://t.co/buF4gpu09I pic.twitter.com/eDOjnJy46n— Riga FC (@RigaFC_Official) 5 февраля 2020 г.