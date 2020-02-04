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    Гвардиола в «Баварии» хотел использовать Нойера в качестве полузащитника

    Хосеп Гвардиола во времена работы в «Баварии» хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

    «После завоевания титула у Гвардиолы возникла идея выпустить Нойера в полузащиту. Было трудно отговорить его от этого намерения, но это могло выглядеть как акт высокомерия.

    Но я думаю, что Нойер был бы хорош и в полузащите», – сказал Румменигге.

    • Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
    • Сейчас он возглавляет «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6728

      mihail200606 1 час назад

      Ну после завоевания титула можно делать что угодно..
      Помоему что-то похожее с бартезом было. Не помню точно. То ли он просился у САФа выйти полевым, то ли правда выходил..

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