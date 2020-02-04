Гвардиола в «Баварии» хотел использовать Нойера в качестве полузащитника

Ну после завоевания титула можно делать что угодно..
Помоему что-то похожее с бартезом было. Не помню точно. То ли он просился у САФа выйти полевым, то ли правда выходил..
Хосеп Гвардиола во времена работы в «Баварии» хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.
«После завоевания титула у Гвардиолы возникла идея выпустить Нойера в полузащиту. Было трудно отговорить его от этого намерения, но это могло выглядеть как акт высокомерия.
Но я думаю, что Нойер был бы хорош и в полузащите», – сказал Румменигге.
- Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
- Сейчас он возглавляет «Манчестер Сити».