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  • Гвардиола в «Баварии» хотел использовать Нойера в качестве полузащитника

Гвардиола в «Баварии» хотел использовать Нойера в качестве полузащитника

5 февраля 2020, 07:52
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Хосеп Гвардиола во времена работы в «Баварии» хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

«После завоевания титула у Гвардиолы возникла идея выпустить Нойера в полузащиту. Было трудно отговорить его от этого намерения, но это могло выглядеть как акт высокомерия.

Но я думаю, что Нойер был бы хорош и в полузащите», – сказал Румменигге.

  • Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
  • Сейчас он возглавляет «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (2)
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mihail200606
1580879610
Ну после завоевания титула можно делать что угодно.. Помоему что-то похожее с бартезом было. Не помню точно. То ли он просился у САФа выйти полевым, то ли правда выходил..
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