Гвардиола в «Баварии» хотел использовать Нойера в качестве полузащитника

Хосеп Гвардиола во времена работы в «Баварии» хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока. Об этом сообщил председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

«После завоевания титула у Гвардиолы возникла идея выпустить Нойера в полузащиту. Было трудно отговорить его от этого намерения, но это могло выглядеть как акт высокомерия.

Но я думаю, что Нойер был бы хорош и в полузащите», – сказал Румменигге.