Левандовски признан лучшим игроком Польши в 2019 году

Звание лучшего польского футболиста по итогам года снова досталось нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

«Спасибо всем болельщикам за поддержку, благодаря вам я становлюсь сильнее. Большое спасибо за эту награду и звание лучшего футболиста 2019 года в Польше, равно как и за то, что вы признали лучшей командой года сборную Польши, капитаном которой я являюсь», – написал 31-летний форвард в твиттере.