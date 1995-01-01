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    Левандовски признан лучшим игроком Польши в 2019 году

    Звание лучшего польского футболиста по итогам года снова досталось нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

    «Спасибо всем болельщикам за поддержку, благодаря вам я становлюсь сильнее. Большое спасибо за эту награду и звание лучшего футболиста 2019 года в Польше, равно как и за то, что вы признали лучшей командой года сборную Польши, капитаном которой я являюсь», – написал 31-летний форвард в твиттере.

    • Для игрока «Баварии» подобная награда стала восьмой в карьере.
    • В текущем сезоне Левандовски забил 33 гола и сделал три ассиста в 28 матчах.

    Источник: Твиттер Роберта Левандовски

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2631

      zatonn 8 минут назад

      Надо выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне и Золотой Мяч станет заслуженной наградой!

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