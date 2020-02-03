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Левандовски признан лучшим игроком Польши в 2019 году

3 февраля 2020, 20:00
4

Звание лучшего польского футболиста по итогам года снова досталось нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

«Спасибо всем болельщикам за поддержку, благодаря вам я становлюсь сильнее. Большое спасибо за эту награду и звание лучшего футболиста 2019 года в Польше, равно как и за то, что вы признали лучшей командой года сборную Польши, капитаном которой я являюсь», – написал 31-летний форвард в твиттере.

  • Для игрока «Баварии» подобная награда стала восьмой в карьере.
  • В текущем сезоне Левандовски забил 33 гола и сделал три ассиста в 28 матчах.

Источник: Твиттер Роберта Левандовски
Германия. Бундеслига Бавария Польша Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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zatonn
1580751601
Надо выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне и Золотой Мяч станет заслуженной наградой!
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BlackMurder
1580760502
Все по делу
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