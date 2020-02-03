Усман Дембеле получил новую травму. Он не играет с ноября

Как только вылечится и хотя бы штук 5 матчей отыграет, чтобы показать, что он ещё по мячу может попасть - в экстренном порядке продавать туда, где возьмут, за сколько предложат. Ибо это даже балласт, а камень на шее.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле досрочно покинул тренировку команды, пишет AS. Причина – дискомфорт в районе задней поверхности бедра.
Футболист ввиду повреждения не выступает с ноября, когда у игрока случился разрыв мышцы бедра. Его Дембеле получил в матче против бывшей команды – дортмундской «Боруссии».
- В текущем сезоне форвард провел пять матчей, забил гол.
- Дембеле на рынке стоит 75 миллионов евро.
- «Барселона» в Примере идет второй.