Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Усман Дембеле получил новую травму. Он не играет с ноября

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле досрочно покинул тренировку команды, пишет AS. Причина – дискомфорт в районе задней поверхности бедра.

    Футболист ввиду повреждения не выступает с ноября, когда у игрока случился разрыв мышцы бедра. Его Дембеле получил в матче против бывшей команды – дортмундской «Боруссии».

    • В текущем сезоне форвард провел пять матчей, забил гол.
    • Дембеле на рынке стоит 75 миллионов евро.
    • «Барселона» в Примере идет второй.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9249

      Cules2013 1 секунду назад

      Как только вылечится и хотя бы штук 5 матчей отыграет, чтобы показать, что он ещё по мячу может попасть - в экстренном порядке продавать туда, где возьмут, за сколько предложат. Ибо это даже балласт, а камень на шее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      robert.viktorovich 1 час назад

      Секс Знакомства: Анонимно, бесплатно, реальные девки, проверены фото, не ломаются и сами хотят секса! Просто попробуй и сам убедись,вот сайт------- http://bit.do/xslove

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4209

      la verdad 1 час назад

      Пора его пристрелить, чтоб не мучился:)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru