Усман Дембеле получил новую травму. Он не играет с ноября

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле досрочно покинул тренировку команды, пишет AS. Причина – дискомфорт в районе задней поверхности бедра.

Футболист ввиду повреждения не выступает с ноября, когда у игрока случился разрыв мышцы бедра. Его Дембеле получил в матче против бывшей команды – дортмундской «Боруссии».