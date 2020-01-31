«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Жозе. «Реал Сосьедад» требует 25 миллионов

Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может перейти в один из клубов АПЛ.

В последний день трансферного окна испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует заменить 28-летним бразильским форвардом выбывшего из-за травмы Маркуса Рэшфорда. Английский клуб предлагает краткосрочную аренду, но испанская сторона рассматривает лишь продажу – как минимум за 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).

Также аренду рассматривает и «Тоттенхэм», чей форвард Гарри Кейн также травмирован, но не исключается, что 31 января лондонцы выйдут с предложением о полноценной покупке.