«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Жозе. «Реал Сосьедад» требует 25 миллионов

У Тоттенхэма уже есть Жозе...всем Жозе Жозе...)))
Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может перейти в один из клубов АПЛ.
В последний день трансферного окна испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует заменить 28-летним бразильским форвардом выбывшего из-за травмы Маркуса Рэшфорда. Английский клуб предлагает краткосрочную аренду, но испанская сторона рассматривает лишь продажу, как минимум, за 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).
Также аренду рассматривает и «Тоттенхэм», чей форвард Гарри Кейн также травмирован, но не исключается, что 31 января лондонцы выйдут с предложением о полноценной покупке.
- Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
- За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.