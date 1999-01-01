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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Жозе. «Реал Сосьедад» требует 25 миллионов

    Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может перейти в один из клубов АПЛ.

    В последний день трансферного окна испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует заменить 28-летним бразильским форвардом выбывшего из-за травмы Маркуса Рэшфорда. Английский клуб предлагает краткосрочную аренду, но испанская сторона рассматривает лишь продажу, как минимум, за 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).

    Также аренду рассматривает и «Тоттенхэм», чей форвард Гарри Кейн также травмирован, но не исключается, что 31 января лондонцы выйдут с предложением о полноценной покупке.

    • Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
    • За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 06:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      Maxi_7 1 час назад

      У Тоттенхэма уже есть Жозе...всем Жозе Жозе...)))

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