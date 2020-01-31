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  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Жозе. «Реал Сосьедад» требует 25 миллионов

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать Жозе. «Реал Сосьедад» требует 25 миллионов

31 января 2020, 06:16
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Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может перейти в один из клубов АПЛ.

В последний день трансферного окна испанский клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер планирует заменить 28-летним бразильским форвардом выбывшего из-за травмы Маркуса Рэшфорда. Английский клуб предлагает краткосрочную аренду, но испанская сторона рассматривает лишь продажу – как минимум за 25 миллионов фунтов (29,7 миллиона евро).

Также аренду рассматривает и «Тоттенхэм», чей форвард Гарри Кейн также травмирован, но не исключается, что 31 января лондонцы выйдут с предложением о полноценной покупке.

  • Виллиан Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
  • За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Виллиан Жозе
Комментарии (1)
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Maxi_7
1580446437
У Тоттенхэма уже есть Жозе...всем Жозе Жозе...)))
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