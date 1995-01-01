«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 миллионов

Что-то маловато,200 же предлагали.Правда,не знают кто это такой,но вдруг угадают.Чушь уже несут журналюги,не стесняясь.
«Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Эвертона» Ришарлисона.
Каталонский клуб предложил за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Эвертона» не собирается отпускать одного из лидеров команды.
- Ришарлисон перешел в «Эвертон» летом 2018 года за 50 миллионов фунтов.
- В этом сезоне форвард забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 22 матчах.
- «Барселона» хочет купить игрока в атаку после травмы Луиса Суареса.