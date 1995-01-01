«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 миллионов

«Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Каталонский клуб предложил за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Эвертона» не собирается отпускать одного из лидеров команды.