Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    «Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 миллионов

    «Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

    Каталонский клуб предложил за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Эвертона» не собирается отпускать одного из лидеров команды.

    • Ришарлисон перешел в «Эвертон» летом 2018 года за 50 миллионов фунтов.
    • В этом сезоне форвард забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 22 матчах.
    • «Барселона» хочет купить игрока в атаку после травмы Луиса Суареса.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Barçist 3 минуты назад

      Что-то маловато,200 же предлагали.Правда,не знают кто это такой,но вдруг угадают.Чушь уже несут журналюги,не стесняясь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75282
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru