«Герта» купила за 25 миллионов полузащитника Тусара и оставила его в «Лионе» до конца сезона

Классный игрок, но трансфер странный. Он сейчас нужен, а не в следующем сезоне. Да и Лиону как ставить на игрока, который по сути ушел, пусть он и один из лидеров?
Полузащитник «Лиона» Люка Тусар стал игроком «Герты», сообщает официальный сайт берлинского клуба.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Детали контракта не разглашаются.
22-летний футболист до лета останется во французской команде на правах аренды.
- Тусар выступает за «Лион» с августа 2015 года.
- За 4,5 сезона хавбек провел 155 матчей, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.