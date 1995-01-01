«Герта» купила за 25 миллионов полузащитника Тусара и оставила его в «Лионе» до конца сезона

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар стал игроком «Герты», сообщает официальный сайт берлинского клуба.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Детали контракта не разглашаются.

22-летний футболист до лета останется во французской команде на правах аренды.