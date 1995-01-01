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    «Герта» купила за 25 миллионов полузащитника Тусара и оставила его в «Лионе» до конца сезона

    Полузащитник «Лиона» Люка Тусар стал игроком «Герты», сообщает официальный сайт берлинского клуба.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Детали контракта не разглашаются.

    22-летний футболист до лета останется во французской команде на правах аренды.

    • Тусар выступает за «Лион» с августа 2015 года.
    • За 4,5 сезона хавбек провел 155 матчей, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Герты»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4221

      Viper for CSKA 16 минут назад

      Классный игрок, но трансфер странный. Он сейчас нужен, а не в следующем сезоне. Да и Лиону как ставить на игрока, который по сути ушел, пусть он и один из лидеров?

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