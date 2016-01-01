«Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию

Сегодня пройдет матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, каталонцы делят первую строчку с «Реалом».

Игра первого круга на «Камп Ноу» завершилась крупной победой «Барселелоны» со счетом 5:2.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.