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    «Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию

    Сегодня пройдет матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной».

    Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, каталонцы делят первую строчку с «Реалом».

    Игра первого круга на «Камп Ноу» завершилась крупной победой «Барселелоны» со счетом 5:2.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:00
    Комментарии2
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      Рейтинг: +611

      moskowcity-petrv 34 минуты назад

      Бомбардир,будет вести,текстовую трансляцию.вы прям шиканули!все прильнут к тексту о чудо,писаря)спасибо вам Бомбардир!видеотрансляции,лет через 50)?

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      Рейтинг: +46

      MU 007 36 минут назад

      Пора онлайн вести =)

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