«Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией». «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию

Бомбардир,будет вести,текстовую трансляцию.вы прям шиканули!все прильнут к тексту о чудо,писаря)спасибо вам Бомбардир!видеотрансляции,лет через 50)?
Сегодня пройдет матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной».
Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, каталонцы делят первую строчку с «Реалом».
Игра первого круга на «Камп Ноу» завершилась крупной победой «Барселелоны» со счетом 5:2.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.