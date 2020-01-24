Минамино дебютировал в АПЛ, заменив травмированного Мане

«Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ (1:0 после первого тайма).
На 33-й минуте встречи травму получил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Он был заменен на Такуми Минамино, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Англии.
- В этом розыгрыше АПЛ Мане забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
- Сенегалец занял четвертое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
- Минамино перешел в «Ливерпуль» этой зимой из «Зальцбурга». Японец ранее сыграл в Кубке Англии.
Источник: «Бомбардир»