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    Минамино дебютировал в АПЛ, заменив травмированного Мане

    «Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ (1:0 после первого тайма).

    На 33-й минуте встречи травму получил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Он был заменен на Такуми Минамино, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Англии.

    • В этом розыгрыше АПЛ Мане забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
    • Сенегалец занял четвертое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
    • Минамино перешел в «Ливерпуль» этой зимой из «Зальцбурга». Японец ранее сыграл в Кубке Англии.

    Источник: «Бомбардир»

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