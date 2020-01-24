Минамино дебютировал в АПЛ, заменив травмированного Мане

«Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ (1:0 после первого тайма).

На 33-й минуте встречи травму получил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Он был заменен на Такуми Минамино, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Англии.