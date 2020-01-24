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Минамино дебютировал в АПЛ, заменив травмированного Мане

24 января 2020, 00:23
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«Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура АПЛ (1:0 после первого тайма).

На 33-й минуте встречи травму получил полузащитник мерсисайдцев Садио Мане. Он был заменен на Такуми Минамино, для которого эта игра стала дебютной в чемпионате Англии.

  • В этом розыгрыше АПЛ Мане забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
  • Сенегалец занял четвертое место в голосовании за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
  • Минамино перешел в «Ливерпуль» этой зимой из «Зальцбурга». Японец ранее сыграл в Кубке Англии.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио Минамино Такуми
Комментарии (1)
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LolyBaby17
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