Солтмурад Бакаев провeл первую тренировку с «Рубином»

Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев впервые потренировался с казанской командой.

Фотокадры и видеоролик с занятия опубликовала в твиттере клубная пресс-служба.

20-летний футболист перешел в «Рубин» из «Спартака».

Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.

Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.