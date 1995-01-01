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    Солтмурад Бакаев провeл первую тренировку с «Рубином»

    Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев впервые потренировался с казанской командой.

    Фотокадры и видеоролик с занятия опубликовала в твиттере клубная пресс-служба.

    • 20-летний футболист перешел в «Рубин» из «Спартака».
    • Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
    • Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2056

      Томик 1 час назад

      А кто это, что ему посвящают отдельную колонку. Ладно в Спартаке он был братом игрока, который иногда становился лидером команды по рывкам с мячом в сторону ворот соперника. А сейчас чем он знаменит?

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      Рейтинг: +206

      NEONFOL > Томик 1 час назад

      полностью согласен, остался бы и вместе с братом выросли бы например как миранчуки, о ком можно колонку отдельную и новости слушать, а так чувак повёлся на то что конкуренция в рубине слабже и он может поиграть. Переходил бы тогда в луч энергию, там вообще лидером стал бы. Перебегать в другую команду когда в клубе не всё просто, лишь бы себе сделать получше это некрасиво как минимум

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