Солтмурад Бакаев провeл первую тренировку с «Рубином»

А кто это, что ему посвящают отдельную колонку. Ладно в Спартаке он был братом игрока, который иногда становился лидером команды по рывкам с мячом в сторону ворот соперника. А сейчас чем он знаменит?
Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев впервые потренировался с казанской командой.
Фотокадры и видеоролик с занятия опубликовала в твиттере клубная пресс-служба.
- 20-летний футболист перешел в «Рубин» из «Спартака».
- Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
- Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.
Уже есть первое взятие ворот, но пока с офсайда pic.twitter.com/msIis331Dy— «Рубин» Казань (@fcrk) 23 января 2020 г.